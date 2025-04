Todo está en los libros

Desde biografías a thrillers: los mejores libros para regalar en el Día del Libro

En una infancia de indigencia generalizada, ajenos a lo que significaba la ausencia de libertad de expresión, obligados a asistir a la doctrina en la iglesia, y a diario, a la escuela donde se impartían lecciones alejadas de sus entornos e interés, fueron muchos los que alimentaban su imaginación a través de los libros (obvios que los permitidos por la censura del Régimen y la Iglesia) aunque fueran los tebeos o las vidas de vírgenes y santos. En la escuela bastaba un solo libro para aprender. A veces el maestro mandaba leer a viva voz, prosa, poesía, con la adecuada declinación y tono de lo escrito en el texto. Después venía el Dictado cuyo desinterés por la Ortografía pasa del Bachillerato, universidad y profesionales que, a la hora de leer o redactar, «parece no saber hacer una o con un canuto de caña». En voz alta se leía, desde un sitial, en la inmensa nave de la empresa Montecristo de la Habana mientras los empleados embuchaban los habanos y los introducían en las cajas que se exportaban a medio mundo. Y en alto leían niñas y niños adelantados, de noche, a la luz de un candil o una vela, en familia después de rezar el Santo Rosario cuyos últimos párrafos encontraban a los más chicos «soñando con los angelitos». En alto, escribe Cervantes, se leían libros de Caballería a peones segadores analfabetos en tiempo de la siega. ”Lo escuchaban en silencio (…) con todo gusto”. Semianalfabetos o analfabetos funcionales compraban, por cuotas, enciclopedias de cualquier contenido temático, porque lo que interesaba era que sirvieran de decoración, colocadas en orden, alineadas en las estanterías de los salones. Esos, con sillones tapizados de imitación a piel, mesilla central con un florero chino, ventanas con visillos o cortinas coloreadas, hechas por madres que a su rol de cocineras se añadía el de ser costureras, con telas compradas en el Kilo que se mostraban a las visitas como la joya de la casa y que los hijos pequeños veían, de reojo, camino de la cocina cuando llegaban del colegio.

En la década de los sesenta del siglo la Dictadura lanzó campañas de alfabetización con la idea de mayor democratización de la cultura propiciada por los nuevos ministros tecnócratas del Opus Dei que desplazaron a los «camisas azules» de la Falange. Ya, en Las Canarias la Compañía de Jesús creó la emisora educativa Radio ECCA paradigma de la alfabetización y educación de adultos con proyección en todas las islas, regiones peninsulares, Centro y Sudamérica. Coincidió con el furor de falsos lectores propiciado por vendedores de libros o representantes de editoriales que iban de casa en casa ofreciendo la última novedad. Así forjaron, orgullosos, su fortuna futuros profesionales y emporios empresariales del turismo o la construcción. Gastando suela de zapatos, transpirando y aflojando el nudo de la corbata mientras tomaban un tentempié en la tasca de la esquina. Tiene su mérito. En cierto modo comenzaron su andadura de ricos promocionando cultura. Parece que se observa un leve renacimiento del interés por la lectura en medio de tantas plataformas en las que gurús pregonan falsas verdades que sirven de autoengaño a ignorantes o ingenuos. Ítalo Calvino predijo que, en el nuevo milenio, la letra impresa sería sustituida por la imagen visual. La letra de los libros antiguos, pasando las hojas, olor rancio como si sudaran tinta, a sepia, madera, contenidas, a veces, en manojos de hojas de color vetusto carcomido, ocre. Entre los nuevos se cuentan por miles los que se publican cada año. Se amontonan en las librerías y los centros comerciales donde abunda la mediocridad y el aburrimiento. A fortiori, cuando cualquiera puede publicar en formato de autoedición de pago con la idea de pasar a la posteridad y el autoengaño presuntuoso de la frase «antes de morir, haber tenido un hijo, plantar un árbol y escribir un libro». Ya casi hay igual número de lectores que escritores. La antítesis se encuentra en uno de los mejores escritores del siglo, el argentino Jorge Luis Borges que decía sentirse orgulloso no de los libros que había escrito sino de los que había leído. El hispano, filósofo, Séneca, aconsejaba leer solo a los autores consagrados y si no hay algo nuevo que valga la pena volver regresar a la lectura de los clásicos. El valor de los libros, códices de la época, lo inventó San Agustín como forma de regreso al mundo interior, precursor de la introspección freudiana, un método para conocerse más a sí mismo y apaciguar los problemas del alma. Hurgar en nuestros profundos anhelos a través de la buena trama de personajes de la vida diaria y sublimes por su sabiduría y ética transcendente. El fructífero milagro de la comunicación en medio de la soledad que decía Proust. El mismo autor en Busca del tiempo perdido aconsejaba leer para sustraerse al imparable desvanecimiento del tiempo. El escritor austríaco Stefan Zweig cita en su obra El mundo de ayer el axioma de Emerson según el cual los buenos libros sustituyen a la mejor universidad (…) Y es que se puede ser un extraordinario filósofo, historiador, filólogo, jurista y cualquier otra cosa sin tener que ir a la universidad, ni siquiera al instituto”. Esto es una acerada crítica a la inflación del número de universidades y carreras de las que egresan miles de alumnos con rimbombantes títulos de diferentes especialidades de las que, ya hace tiempo, ha desaparecido el grado de técnico medio. Como desapareció el de aparejador por el del arquitecto técnico. Todos son técnicos superiores de cualquiera de las especialidades que imparte una universidad o instituto profesional, El talento se encuentra en una actitud dispuesta a aprender desde los primeros ciclos de enseñanza con el convencimiento de que todo está en los libros. Y es que sigue en toda su vigencia el adagio del siglo de oro de las letras hispanas de «quod natura non dat, salamantina non prestat», lo que no da la naturaleza no esperemos que aporte la universidad. Pero la lectura de buenos libros propicia el aprendizaje, imagina otras vidas y una curiosidad: leer en la cama, por las noches, hasta que nos sorprenda Morfeo con el libro sobre el pecho ayuda a combatir el estrés.