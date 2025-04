Aquel personaje…

IIustración. Mario Vargas Llosa

Para los cronistas que escribimos a salto de mata, con fidelidad cronológica, y eludimos la profesionalidad periodística que arrastran algunos colegas como coletazos de su antañona dedicación, es una satisfacción tropezar con dos efemérides históricas con los que la globalidad de lectores se ha encontrado en estas últimas semanas. Ni que decir tiene que las despedidas inexorables de dos iconos culturales como han sido Mario Vargas Llosa y el papa Francisco se han hecho presentes en nuestro camino de manera privilegiada y sobre los que no podemos dejar de pasar por alto en nuestro comentario quincenal.

De los múltiples acontecimientos que la historia cotidiana pone delante de nuestra realidad, muchas veces formando una cascada, los que han sido testigos de sus vivencias, suelen pergeñar algunas pinceladas para darles mayor verismo a la vez que no quieren que los hechos pasen desapercibidos en su currículum de escritores. No siempre dejan de reseñar los tópicos menos creativos y nos encontramos con una prosa poco trabajada, casi de circunstancias, en la que no late el sentimiento literario haciendo creer que lo mismo vale para un roto como para un descosido.

En el caso de Vargas Llosa parecía que el mundo de la creatividad no tenía parangón. La vida convulsa del autor de Conversaciones en la catedral fue un zigzag que basculaba entre lo ideológico y lo literario. En lo ideológico, se puso de manifiesto el salto de un abrazo inicial al comunismo a un liberalismo que acabó con la candidatura a la presidencia de su país andino. El fracaso se lo propició su oponente político Fujimori, que acuñó el fin de la historia. Y a nivel personal, la gestión de los sentimientos constituyó un diente de sierra que pasó de su relación con una tía carnal veinticinco años mayor que el propio novelista hasta caer en manos de una protagonista de papel cuché. La edad, con la consecuencia de infra dosis de testosterona lo colocaron en la rampa de las debilidades.

Vargas Llosa fue amigo de Canarias traído de la mano de un novelista que no dejaba de coger la escalera para subir peldaños de su conveniencia. En cuatro ocasiones estuvimos cerca del novelista de La ciudad y los perros. En una ocasión en el Auditorio Alfredo Kraus donde estuvo una hora hablando de manera continuada sin consultar un apunte. Todo seguido. A su lado, el alcalde Soria, impertérrito, mirando su perfil sin que se le moviera un pelo de su cuidado peinado. En una segunda ocasión, en el Teatro Pérez Galdós, con motivo de su nombramiento como doctor Honoris causa de la ULPGC, llevado por su adalid Juan Jesús Armas, que, sin ser doctor, se cubrió con un bonete carnavalero del que se mofó el propio Jerónimo Saavedra. ¿Y de dónde has sacado este birrete?, le espetó el doctor Saavedra. La cara de cemento, sin un ápice de sonrojo. Un tercer momento fue durante el acto de plantación de una palmera en el jardín del IES Pérez Galdós, en el marco de un largo proyecto ideado por el profesor Guerra Aguiar. Y al finalizar el sencillo acto, el tránsito por la calle Tomás Morales hasta la explanada del campus universitario del Obelisco donde se produjo un encuentro a ras de césped en el que los alumnos y alumnas abordaron con sagaces preguntas al autor peruano. El alumnado, que se acercaba en guagua para asistir a aquella inusitada y colectiva entrevista se preguntaba: ¿quién es aquel señor que va con nuestro profesor de literatura, acompañado del rector don José Regidor? En aquellas circunstancias, los jóvenes no reconocían a quien era un referente de la literatura hispánica.

Con todos estos prolegómenos, aparece en el escenario la muerte del papa Francisco. No sabemos el grado de interiorización de este líder espiritual que atraviesa países y culturas. Hay convicciones íntimas y personales. Pero también afloran contradicciones: la no presencia de la mujer en la dinámica eclesial; la no solución de la pederastia en el seno de la institución; ¿qué es la Iglesia de los pobres? La masculinidad en la gestión de esta milenaria institución. Luces y sombras y mucho trabajo por delante para los futuros sustitutos.