Ensayo de apocalipsis

Es demasiado pronto para diseñar un análisis completo y preciso que explique convincente y probatoriamente los orígenes del cero energético que dejó a España sin electricidad el pasado lunes. En cambio, curiosamente, no es demasiado temprano para anunciar que no se va a dimitir a causa del apagón, como hizo la señora Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, 45 horas después de la interrupción de la normalidad. Corredor, exministra de Vivienda, registradora de la propiedad en excedencia, 500.000 euros de sueldo anual, es de esas personas de nuestras élites convencidas de la bendita idiotez de los contribuyentes, y por eso puede afirmar simultáneamente dos cosas: que el apagón eléctrico del lunes «no volverá a ocurrir» y que el «riesgo cero» no existe, es decir, que puede volver a ocurrir. Es un poco confuso, pero se puede aventurar una hipótesis: si volviera a ocurrir la señora Corredor tampoco dimitiría.

Me temo que todo irá por ahí. Primero, dimisiones por responsabilidad política (entre 1.200 y 1.400 millones de euros costó la interrupción del suministro eléctrico a la economía española) no se producirá ninguna. Ni siquiera la de Corredor y sus inmediatos subordinados. El presidente Pedro Sánchez ya ha dicho varias veces que considera REE como un agente «privado», pese a que el accionista mayoritario de la sociedad es la SEPI. Y a pesar de ser privado la ha puesto a investigarse a sí misma y simultáneamente ha encargado al CNI a investigar a las empresas energéticas, a ver que han hecho mal. Que él, Sánchez, estaba gobernando como todos los días, según su costumbre y como lo seguirá haciendo hasta el fin de los tiempos, y de repente, en su casa, se ha ido la luz, como le ha pasado a todos los españolitos. Que sí, que Red Eléctrico aseveró hace varios meses que un cero eléctrico era imposible, pero todo eso, en fin, deviene irrelevante, y lo que debemos hacer es esperar tranquilamente la feliz síntesis de las varias líneas de investigación abiertas. Es tan complejo todo. Pero ya daremos con los malandrines y habrá un castigo ejemplarizante para que esto no vuelva a ocurrir jamás. Este es, más o menos, el relato que el Gobierno ha podido construir con lo poquísimo que tiene a mano y que tiene como principal objetivo, como es obvio, diluir cualquiera responsabilidad política. Es un apagón. Cualquiera puede tener un mal día. Una desdichada concatenación de circunstancias o una aviesa voluntad de acumulación capitalista. Como si las empresas energéticas no hubieran perdido un montonazo de pasta ayer. Pero siguen discurseando para oligofrénicos profundos.

Desde un punto de vista político y jurídico el Gobierno central es el máximo responsable de los sistemas de transporte de la energía eléctrica. Lo es Red Eléctrica, sociedad que controla accionarialmente el Ejecutivo, un inconfundible monopolio. El transporte no es una actividad liberalizada. Está regulada y gestionada por el monopolio antedicho. Es simplemente asombroso, es realmente intolerable que el Gobierno de Pedro Sánchez pretenda escenificar que nada tiene que ver con lo que ocurrió el pasado lunes y puede volver a ocurrir mañana mismo. No menos asombrosa es la pachorra con la que se ha visto desde Canarias este incidente. En octubre de 2023, cuando Fernando Clavijo apenas llevaba tres meses frente al Gobierno, las autoridades autonómicas declararon «la emergencia energética» para apresurar la renovación y modernización de la red eléctrica en las Islas. Un año después el Gobierno canario convocó un concurso exprés, adjudicado a Disa y Sampol, que además estructurarían otros 155 megavatios para garantizar el suministro a las islas más expuestas, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Los expedientes están paralizados en Madrid. Las Islas podrían verse paralizadas durante semanas con pérdidas económicas multimillonarias. Puede ocurrir esta noche, el próximo mes, el próximo invierno. Un apocalipsis bajo el sol del paraíso.