Los hurones no salen del sistema energético

No saben hacer una factura de la luz inteligible, por lo que entra en lo imposible que puedan explicar qué ocurrió el martes con el apagón milenarista de energía eléctrica. Hace tiempo que ocurren cosas raras con los kilowatios. Una mayoría de los consumidores todavía no entiende cómo se fija el precio de la luz en este país. Por eso no resulta extraño que no hayan podido explicar qué coordenada se desintegró, aunque repiten como loros que tenemos el sistema más saneado del planeta, la envidia de Occidente, Oriente y los confines de La Pampa. Si fuese así, ya se hubiese descubierto el origen de la oscilación asesina, cuya causa es olisqueada por una partida de hurones cuya procedencia catalogo: Moncloa, la propia Red Eléctrica y satélites, el CNI, el Consejo Nacional de Seguridad (CNS), el Instituto nacional de Ciberseguridad (Incibe), los sabuesos de Von der Leyen... Los buenos cazadores maldicen la hora en que uno de estos bichos se pierde dentro de las profundidades de una madriguera, de la que escapa (cada vez más lejano) el tintineo del cascabel. ¿Volverá?, se pregunta el dueño. A veces la espera se prolonga, una noche o dos. Algo parecido le ha ocurrido a Sánchez. Sus hurones han entrado en la malla y están cada vez más infiltrados por la retórica eléctrica, la salmodia de somos los mejores, nadie nos doblega, la madurez de los españoles, siempre tan comprensibles, abnegados como cabritos en edad de mamar de la tetilla... Pasan las horas y los hurones no salen de las estaciones y subestaciones, los laberintos fotovoltaicos, los pozo de las nucleares, los saltos de agua... Se han quedado atrapados en el interior del mix, o puede que algún día salgan exhaustos, confundidos, para decirle al más todopoderoso que los sectores estratégicos son un estado dentro del Estado, una gelatina pegajosa.