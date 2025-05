Todo va muy bien / La Provincia

Uno de los éxitos del año 1932 fue la canción francesa «Tout va très bien, madame la marquise», magistralmente interpretada por Ray Ventura. La traducción al español, que sería «Todo va muy bien, señora marquesa» no le hace justicia, pues la versión gala en dodecasílabo se presta mucho mejor al ritmo del estribillo que le da título a la cancioncilla. Si la pillan en Google me entenderán. Y no dejen de comparar con la versión española, en la que se ha rescatado el dodecasílabo a base de modificar el estribillo, sacrificando algo de la alcurnia de la protagonista, cambiando el guión por «No hay novedad, señora baronesa».

En esencia la tonadilla narra la conversación telefónica de la marquesa, ausente de su castillo dos semanas, con sucesivos empleados suyos que le cuentan las nuevas. Bien aleccionados sobre lo que la marquesa desea oír, le van relatando las novedades. El primero, uno de los criados, le pone al día de un pequeño incidente sin importancia, que ha terminado con la vida de la yegua favorita de la marquesa, pero quitándole hierro a tal nimiedad, termina asegurándole que aparte de ello «Todo va muy bien, señora marquesa».

Alarmada, la marquesa vuelve a llamar, cogiéndole el teléfono el cochero, que le asegura que el fallecimiento de la yegua se debió al incendio de las caballerizas, pero que aparte de ello «todo va muy bien, todo va muy bien».

La tercera llamada la atiende el chef, que al inquirir su señora sobre el incendio de las caballerizas, le asegura que no es nada, sino que fue consecuencia de estar en llamas todo el castillo, merced a haberse levantado un viento que propagó rápidamente la conflagración, pero que aparte de eso «todo va muy bien, todo va muy bien señora marquesa».

Al borde del infarto vuelve a llamar la señora, poniéndose al teléfono el jardinero asegurándole que no pasa nada, aunque tiene que informarle que el incendio se debió al suicidio del marqués, al enterarse que estaba arruinado. Al desplomarse hizo caer el candelabro que pegó fuego al castillo, extendiéndose las llamas hasta las caballerizas, con la desafortunada muerte de la yegua gris de la marquesa. Pero que aparte de eso «todo va muy bien, todo va muy bien señora marquesa».

En la secuencia final entona todo el personal a coro «¡todo va muy bien, todo va muy bien!»

Se me ocurre que estos fieles servidores de la señora marquesa, en paro obligado, tendrían buenas oportunidades de encontrar un nuevo trabajo, y sin duda mucho mejor remunerado, como portavoces de políticos tan necesitados de relatos oficiales como por ejemplo Putin, Trump, Sánchez y casi todos los líderes sudamericanos.