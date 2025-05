Roma inmadura

23/04/2025 El féretro del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro.. El camarlengo de la Santa Romana Iglesia, el cardenal Kevin Joseph Farrell, presidirá este viernes 25 de abril a las 20:00 horas el rito del cierre del féretro del Papa Francisco, según lo previsto en el Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. ESPAÑA EUROPA SOCIEDAD MADRID VATICAN NEWS / VATICAN NEWS / Europa Press

Durante siglos, Roma fue la capital mundial de los inmaduros, un lugar privilegiado donde el arte se confundía con la propia vida. Si no fuera por la eterna adolescencia de los artistas que allí recalaron, hoy no podríamos disfrutar de las obras de los grandes maestros. En su «Elogio de los inmaduros», incluido en el libro El peligro de estar cuerda, Rosa Montero descubre que lo que hace distintos a los creadores es que su cerebro no ha madurado como el resto, mostrando cierta diversidad frente a las respuestas tradicionales. En este sentido, Roma consiguió aglutinar la mayor cantidad de talento por metro cuadrado de la que se tiene noticia.

Volver a la Ciudad Eterna es confirmar esta idea a cada paso que se da, desde la Piazza di Spagna, al pie de la empinada escalinata de la Santísima Trinidad, hasta las termas de Caracalla, pasando por las numerosas salas de los Museos Vaticanos. Aunque la turbamulta de turistas asole el destino, si uno es capaz de evadirse de este imponderable y concentrarse en lo que tiene delante, en los monumentos que se conservan y la historia que los contempla, la emoción está asegurada. Por ejemplo, recordar que algunas de las obras del inmortal Gian Lorenzo Bernini fueron ejecutadas a muy corta edad refleja que la inmadurez del artista juega a favor del diletante.

Estar en la Galería Borghese y asomarse a El rapto de Proserpina produce tal deleite al visitante, con independencia de su gusto o nacionalidad, que saber que el autor la terminó casi en plena adolescencia se convierte en un mérito adicional. Pero es que otros creadores, incluso ya entrados en años, mantuvieron la «inmadurez» que glosa Montero hasta el extremo de que nombres reconocidos de la Historia del Arte produjeron lo mejor de su genio a las puertas de la muerte. Sin embargo, Roma tiene un toque especial por el cual el que la pisa recupera parte de esa talentosa adolescencia que fructificó en tantos artistas del pasado. En cierto modo, se vuelve a una etapa de la vida personal en la que la emoción está a flor de piel. Así, regresar a Roma es verse en el espejo de aquel joven que uno fue, como si fuese un instante eterno.

Desde que visioné por primera vez Vacaciones en Roma (1953), maravillosamente interpretada por una jovencísima Audrey Hepburn y el norteamericano Gregory Peck, me dije que quería volver a sentir lo que aquella película transmitía a raudales, una gozosa mezcla de ingenuidad y alegría por la vida. Transitar por las populosas calles por las que la princesa Anna se perdía, los monumentos que la sorprendían, hasta la sensación de peligro que producía introducir la mano en la famosa Bocca della Veritá, al costado de la Iglesia de Santa María en Cosmedín. Y ha sido ahora, cuando la edad es otra, que el adolescente que disfrutaba en su tiempo con las imágenes de la cinta de William Wyler ha vuelto a reflejarse felizmente en el espejo. Doy gracias a esta «Roma inmadura» por recuperar ese sentimiento de que el mundo es algo maravilloso y digno de ser vivido.