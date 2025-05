Los límites de la penetración de energías renovables

En un futuro, la producción energética derivada de la rotación terrestre podría ser un complemento para otras fuentes renovables. / Crédito: PIRO4D en Pixabay.

En el año 2016 se presentó por parte de la empresa 3IDS el estudio Optimización del sistema energía, agua y movilidad de Gran Canaria (OSEAM GC) (puede verse en la web www. energiagrancanaria.com en la pestaña la energía en Gran canaria). El trabajo tenía como objetivo diseñar el sistema eléctrico de Gran Canaria para conseguir la máxima penetración de energías renovables (eólica y solar fotovoltaica) al coste mínimo de generación del kWh.

El programa se desarrolló siguiendo las estrictas normativas de seguridad y las recomendaciones de REE en Canarias concretadas que en todo momento el sistema eléctrico de Gran Canaria dispusiera de una potencia caliente, rodante o de respaldo (grupos térmicos generadores en marcha y conectados a la red) equivalentes a la mayor potencia de estos tres sistemas de generación conectados: el grupo térmico de mayor potencia, o al 50% de le potencia eólica conectada o al 100% de la potencia fotovoltaica conectada. Ello asegura que cualquier pérdida de generación por cualquiera de estos tres sistemas, o incluso las oscilaciones de potencia, a veces muy rápida como es el caso de la fotovoltaica por el paso de nubes, sería automáticamente compensada sin ocasionar oscilaciones de frecuencia o incluso un fallo del sistema en su conjunto, un cero. En cualquier caso, las energías eólica y solar nunca podían considerarse como potencia caliente o de respaldo. La seguridad del sistema exige también la existencia de potencia fría o de reserva que son grupos térmicos parados pero que pueden arrancarse y conectarse a la red en 15 minutos convirtiéndose así en potencia caliente o rodante.

A título de ejemplo, en el débil sistema energético de la isla de El Hierro las oscilaciones del viento sobre su parque eólico podían seguirse perfectamente desde el interior de la central térmica por el comportamiento de los grupos diésel conectados.

En las simulaciones que se efectuaron para el sistema eléctrico de Gran Canaria pudo verse que si se mantenían los ciclos combinados la mayor penetración de las energías renovables no podía superar el 45% debido a la imposibilidad de parar estas máquinas, su elevado umbral mínimo de trabajo y la imposibilidad de considerar la potencia de origen renovable como potencia rodante.

Si se modificaba el sistema eléctrico actual eliminando los ciclos combinados, los grupos de vapor, los grupos de gas y los diésel antiguos y sin incorporar sistemas de almacenamiento energético, el sistema eléctrico óptimo a nivel económico sería el compuesto por 635 MW eólicos, 120 MW fotovoltaicos y 750 MW térmicos conformado por 30 grupos de 25 MW, alcanzando una penetración de renovables de 53%.

En el caso de que se incorporen sistemas de acumulación como es el caso de la Central Hidroeléctrica Reversible Chira-Soria, esenciales para la estabilidad del sistema y aumentar la penetración de energías renovables más que como sistemas de almacenamiento puro, con una potencia prevista de 200 MW, se podrían incorporar nuevos parques eólicos e instalaciones solares fotovoltaicas, incrementando la penetración de renovables hasta alcanzar el 62%.

Si se añadían 200 MW de baterías eléctricas de ión-litio industriales también se podrían incorporar nuevos parques eólicos e instalaciones solares fotovoltaicas, incrementando la penetración de renovables hasta acercarse al 70%.

Este umbral no podría sobrepasarse por razones técnicas, como es la necesidad de potencia térmica rodante que aseguren los posibles fallos y fluctuaciones de las energías renovables de acuerdo a las recomendaciones de REE en Canarias y por razones económicas pues los nuevos aerogeneradores adicionales no podrán estar conectados a la red todo el tiempo, lo que supone un incremento del coste de generación del conjunto que no es compensado por el ligero incremento de la penetración de la energía eólica en la red.

Este escenario de límites en cuanto a penetración de energías renovables cambiaría si en la alimentación de los necesarios grupos térmicos se sustituyese los combustibles fósiles por energía geotérmica que a estos efectos puede considerarse una energía reno-vable.

Si se extrapolan los parámetros y límites de este estudio, con todas sus limitaciones, a la situación de la casi isla energética que es la Península Ibérica y se consideran las rápidas variaciones de potencia (a la baja) de los parques fotovoltaicos con las consecuentes oscilaciones de frecuencia en la red eléctrica, así como la alta penetración de energías renovables cercana al 70% en el momento de la caída del sistema que sugiere la inexistencia de suficiente potencia térmica o nuclear rodante, este evento parece casi inevitable.