Mentir acelera el corazón

El otro día les mandé a dos amigas un post de Instagram en el que alguien contaba que su hija le había dicho que le gustaba mentir porque se le aceleraba el corazón. No hablaba del corazón acelerado desde estar soltando una frase hecha que ya no sabemos ni lo que significa (así solemos hablar les adultes de algunos procesos corporales que en realidad no son tan como los nombramos pero las palabras ya se nos convierten en otra cosa), sino desde describir sorprendida un hecho que no entendía del todo (así, entendiendo del todo, solemos perder les adultes la comprensión verdadera de temas como este). Mentira. Pum pum. Acción reacción ¿por qué? Estregarte un globo por los pelos de los brazos y que de repente se engrifen todos y extender el rumor por el cumpleaños y de repente todes como Sonic pero por las extremidades, los primeros vellitos de las patas levantados hacia los focos de colores. Entiendo la fascinación de la niña porque entiendo muchas otras: imagínate dar con la tecla precisa que te permite asistir a una de esas fiestas impalabriles e incomprensibles del cuerpo.

Supongo que empezamos a mentir por muchas cosas: también por seguridad, o por culpa, o por necesidad de espacios en los que nos dejen tranquiles. Pero también supongo que esa mentira por el acelerón del corazón es una de las vías por las que llegamos a la invención. Primero, invención inocente, mira, pues si te estregas el globo rojo por la cara se te pinta como si te hubieras echado el mejor colorete de la mejor línea del mejor Mercadona. Después, invención más ruinita, voy a decirle algo justo a esta que se lo cree todo para asustarla a ver qué hace y me voy a esconder detrás de esta esquina a reírme jajaja pum pum pum qué poder siento cuando lo que digo hace que otro cuerpo reaccione de otra forma que no estaba prevista para el día y yo lo controlo y yo. ¿Y después? Quizá descubrir internet. Entrar en internet corriendo, botándolo todo al suelo. Pantalla que es el mundo. Máscaras por todos lados. Me fascinan, creo que queda claro porque a la vez estoy hartísima de escribir sobre ellos, los catfish (es decir, engaños virtuales en los que alguien se inventa una identidad falsa para tener una relación con otra persona) de la primera década de los 2000, esa especie de impunidad de los foros y el messenger cuando no podía comprobarse tan fácilmente si un perfil era verdadero o no. Esa necesidad, a veces, de ser otres, y esa posibilidad de serlo que en ese momento no se nombraba.

El catfish aceleraba el corazón. Era entrar donde no debíamos. Elaborar todo un universo de ficción en un instante que se sostenía y pasaba por tocable y ahí. Y ahora pienso en el asunto de “la mentira en internet”, ya no las identidades falsas, ahora la verdad falsa, y se me globan todos los antebrazos. ¿Es posible que el impulso de crear un bulo y el de escribirle a una amiga diciéndole que eres un chico emo de Santa Cruz sean el mismo? No los matices de la mentira, sus implicaciones, sino la adrenalina y el anonimato, y sobre todo la posibilidad: ya que estoy y si el medio me lo permite pues venga hala, poder de transformar a le otre y tal y cual. ¿Y es posible que el impulso tenga que ver con eso que descubrió la niña, esa especie de taquicardia agradable que lo llena todo durante un rato y te deja doblada debajo la mesa con una sonrisa desquiciada? Yo, de una forma muy reduccionista, creo que sí. Reduccionista porque no tiene nada que ver una niña ruinita con un fascista creador de desinformación, ni siquiera con alguien que explota la IA para contribuir a algo que no sé muy bien cómo llamar: ¿distopía?, ¿taquicardia desagradable?

Es muy difícil pensar en este tema. No sé si estamos preparades para darnos cuenta de que hay herramientas libres por ahí que pueden hacer que nos creamos cualquier mentira. O para darnos cuenta de que nuestra capacidad de discernir qué es mentira o qué no se está viendo alterada. O para darnos cuenta de que hemos confiado a muerte en internet y de pronto su capacidad de ficción se expande cada vez más y se está dando cuenta de que los latidos aumentan si hace esto y aquello. Cuando una niña aprende a mentir desde ese impulso, hay que aprender a ver las grietas de sus mentiras porque si no qué. Hay que aprender, también, a no dejarnos llevar por su mundo de ficción que a nosotres también nos puede encender por dentro y nos puede dar ganas de contarlo a otres. Si lo llevamos a esto que les digo, nos toca hacer lo mismo. Creerse las mentiras también acelera el corazón.