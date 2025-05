Esta metáfora, como gran parte de nuestro repertorio fraseológico, nos sitúa en el mundo rural trasladándonos la imagen de las calabaceras que crecen en las orillas del cercado donde esta cucurbitácea sabrá abrirse paso con sus largas ramificaciones, invadiendo el terreno no ocupado por otras especies, hasta dar sus frutos. La expresión sugiere el parecer del agricultor que observa, selecciona y palpa el ejemplar elegido decidiendo recoger el que está bueno para su consumo. Pero ¿cuál es el sentido de la expresión «una vez se dice que la calabaza es buena»? Existe una creencia popular arraigada según la cual si se señala una calabaza, en su mata, esta se seca. El dicho que pedagógicamente advierte la singular reacción de esta planta dice: «No señales una calabaza porque se seca/muere». De manera que cuando se entra en el huerto donde están plantadas las calabaceras y se señala una calabaza para indicar que esta o aquella está o no está todavía buena y no se recoge en ese momento —según la creencia— la calabaza se secará transcurridos unos días. Ignoramos a que explicación obedece esta actitud de hipersensibilidad de la planta que hace vulnerables sus frutos ante la actitud humana de segregación de uno, hasta el punto de llegar a perderse. Pero intuitivamente esta parece ser la razón y sentido de la expresión: «Una vez se dice que la calabaza es buena» porque —siempre según esta creencia popular— una sola vez estaría permitido señalar una calabaza para decir que está (o no está) buena.

Más allá de la veracidad o no de los fundamentos que justifican esta metáfora, en sentido figurado se explica como un modo de espetar con aire de intolerancia que no se permite ni una vez más continuar incordiando con la misma matraquilla. [Matraquilla se dice, en el español de Canarias, a la insistencia molesta en algún asunto o pretensión. Se emplea en formas dialógicas como esta: «Cállate ya, mi niño, que llevas todo el día con la misma matraquilla». Probablemente de la voz del castellano «matraca» (del árabe hisp. matráq y este del árabe clás. mitraqah, ‘martillo’): que es una rueda de tablas en forma de aspa de las que cuelgan mazos que al girar produce un estruendo desapacible. Se emplea en algunos conventos para llamar a maitines y a las funciones de Semana Santa en lugar de las campanadas]. Son expresiones afines a ésta: «dar la vara» o «dar la lata»; «lata» o «vara» son sinónimo de majadería y quien da la lata es un majadero o un pejiguera. Frases que se utilizan habitualmente para hacer desistir a alguien o increparle para que cese su actitud de incordio o molestia jaquecosa (que provoca «jaqueca», ‘dolor de cabeza’). Afines son también: «¡Fuerte pejiguera!», exclamación que indica que se está a punto de perder la paciencia ante la insistencia molesta de alguien; «dar la tecla o estar tecloso» se refiere a un comportamiento impertinente, obsesivo o antojadizo de alguien y se achaca a la vejez o a cualquier dolencia (se refiere principalmente a niños y personas mayores). En un tono más elevado se emplean las expresiones «¡Jesús, fuerte guineo!» (»guineo» es una repetición molesta y monótona de una misma cosa) o «¡Dios mío, fuerte ‘ajitera’!», resultado de sustantivar el adjetivo «ajito» (ahíto) para indicar alguien que está «jarto», cansado o fastidiado por algo. Pero si se trata de «cortar por lo sano» y acabar de una vez con la pejiguera, se puede recurrir a: «Una vez se dice que la calabaza es buena».