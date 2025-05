A tiempo de parar

El país donde vivimos se ha transformado en poco tiempo en algo que no llegamos a asimilar ni a comprender. Es el todo vale. Si no compartes su opinión, usan el control de los medios para hacerte cambiar de opinión, o para hacerte sentir una persona extraña con teorías del pasado.

Cómo se explica que después de un apagón en todo el país, se muestran imágenes en televisión de gente celebrando y cantando que ha vuelto la luz, cuando debería haber una manifestación solicitando la dimisión del gobierno. Recuerdo una estancia en Cuba donde hubo un apagón de dos días. Al volver la corriente, todo el pueblo salió a celebrarlo y el Gobierno le echó la culpa al imperialismo americano. Es lo que ocurre cuando no hay oposición.

Lo que está ocurriendo hoy en el país no es normal. El gobierno tergiversa la realidad en cada rueda de prensa. El presidente miente con absoluta impunidad. Hay casos de corrupción día sí y día también: mascarillas, mujeres de alterne, familiares investigados, libertad para los causantes de uno de los mayores escándalos de corrupción en España, los ERTE. Y un condenado por la justicia fuera de España que autoriza o desautoriza el gobierno a hacer lo que hace. Además del control de las empresas públicas y áreas de justicia.

Pero la pregunta que me hago yo es ¿no hay respuesta a todo esto? Con tantos casos diarios se ha convertido en normal. Si por lo menos tuviéramos una legislación, como la de EEUU, que no permite repetir la presidencia del gobierno más de dos legislaturas, tendríamos la esperanza de recuperar la normalidad. Esto nos está llevando a tener el sistema democrático más deteriorado de Europa.

Otra cuestión muy de moda es echarle la culpa a la oposición. Se esconden lo problemas reales haciendo pasar la responsabilidad del que manda, al que no manda. Descalificaciones que mantienen al país entretenido, ignorando el problema de la pobreza, la vivienda, la inmigración, la imposibilidad de llegar a fin de mes.

Tengo la esperanza que algún momento los ciudadanos digan basta. Que entendamos que no todo vale, y se reestablezca la democracia que hemos dejado atrás. No hay derechas, ni izquierdas. De una manera o de otra, todos llevan programas similares. Como muestra tenemos a Alemania que, por el bien del país, alterna a los dos partidos principales de centro derecha y centro izquierda, llegando a acuerdos y puntos comunes por el bien del país. Eso sí, tienen la ventaja de no tener ningún autócrata en sus listas.