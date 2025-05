¿A dónde te escapas tú? / La Provincia

Todos necesitamos escapar. Huir. Yo, en este momento en el que escribo, también escapo. A veces nos escondemos del dolor, otras, solo de la responsabilidad. Y, en más ocasiones de las que nos gustaría, del mundo que nos rodea. Escapar no es malo siempre que sea para coger fuerzas y enfrentarnos así a lo que nos angustia. Pero debemos tener cuidado, no todas las vías de escape sirven para coger resuello, algunas nos entierran más, como pueden ser el alcohol, las drogas, el juego o cualquier otra distracción que nos dañe a nosotros o a los demás. Yo quiero llevarlos al lugar al que me escapo cuando siento que la marea me revuelca una y otra vez y, cuando saco la cabeza, debo zambullirme nuevamente porque las olas no me dan tregua. Imagínense ustedes una calle poco transitada de un pequeño pueblito pesquero. El día está nublado. Se oyen gaviotas a lo lejos y la sirena de algún barco. Hace frío. Usted pasea por ese pueblito con las manos en los bolsillos, la nariz roja y exhalando vaho. De repente ve una fachada blanca con los marcos de la puerta y las ventanas de madera. En el alféizar hay varias macetas con flores y a la derecha una pizarra que dice «Le estamos esperando.» Se acerca y mira a través de los cristales. La luz cálida del interior le invita a pasar. Empuja la puerta y una campanilla sobre su cabeza le da la bienvenida. Hace calor. La chaqueta y la bufanda le sobran, pero permanece allí, inmóvil, ante lo que podría ser una fantasía o un plató de televisión. La estancia es reconfortante: estanterías llenas de libros que le abrazan por todos lados. Mesas de madera con una vela en el centro y sillas de colores en las que apetece sentarse a reposar la vida, los miedos y los sueños. A su derecha hay una barra, no sabe muy bien de qué material está hecha porque está forrada de papel de periódico. A su izquierda un escenario con un atrezo particular y al fondo observa varios sillones orejeros en los que la gente charla animadamente, libro en mano. Una mujer con vaqueros y camiseta blanca se le acerca. Le sonríe. Le pregunta si desea algo y entonces sale de su ensimismamiento y le dice que sí, aunque no sabe qué es lo que realmente desea. Le señala una mesita a la que usted se sienta y le tiende la carta. «Café Unamuno: solo, largo y con un poquito de condensada.» «Café Alonso Cueto: cortado, con un toque de canela.» «Café Cortázar: corto, solo y fuerte.» Se pregunta dónde demonios está y mira el móvil, pero no tiene cobertura. La mujer de sonrisa serena le pregunta si ya sabe qué escritor quiere tomar y le deja una bandeja de libros. Sucumbe a la tentación, coge uno y decide beberse a Unamuno. La melodía de «Body and soul» le acompaña en su lectura. Fuera llueve. Dentro hace sol… Me toca volver de allí, de mi sueño. Terminar el artículo, enviarlo e irme a dar clase. Escaparse no es malo, solo debemos saber a dónde ir y, sobre todo, asumir con cierto estoicismo que debemos volver.