Breverías 154

El actor Rowan Atkinson en su papel de Mr Bean. / Reuters

Me estaba gozando un vídeo de las andanzas de Mr. Bean. Ya saben, el que no tiene reparos en limpiarse los zapatos con las cortinas, u ocultar disimuladamente restos de comida que no le apetecen en el tiesto de una planta de adorno del restaurante que le acoge.

Y de pronto me percato que tampoco soy yo el más indicado para arrojar la primera piedra al famoso cómico inglés. Repasando incidencias parecidas, me percato que sin ir más lejos la semana pasada, al servirme en la terraza de un bar un café sin cuchara para disolver el azúcar, para evitarme el engorro de llamar al esquivo camarero, utilicé una patilla de mis gafas para tal menester. O cuando en casa no hace mucho, al no encontrar el peine y llevando prisa para salir, no se me ocurrió sino ir a la cocina y echando mano de dos tenedores adosados, convertirlos en improvisado peine.

*

Y prefiero no profundizar sobre posibles afinidades con Mr. Bean que me estén acechando.

Por ejemplo ya me había olvidado del otro día en que almorzando solo en mi casa, me había servido un caldoso estofado. Al no disponer de cuchara para recoger la apetitosa salsa que sobrenadaba en el plato sin que cuchillo y tenedor pudieran dar cuenta de ella, agarré el plato como si fuera un cuenco y me bebí ávidamente lo más sabroso del guiso.

En otra ocasión, también por pereza al no disponer de servilleta, estuve tentado de utilizar el mantel de la mesa para limpiarme la boca. Pero verán, hasta ahí no llegué. Se lo dejo a Mr. Bean, al que no me importa pasarle la idea.

*

Y ya puestos en trapacerías diversas, que no son en realidad sino pequeños mecanismos de defensa en la selva urbana que nos ha tocado vivir, podríamos abordar el tema de las colas.

Veamos verbigracia las del supermercado. Es bien sabido que siempre escogemos la cola más corta, pero que al final resulta ser la más lenta, por imprevistos de cambio de cajera, un producto que se resiste al escaneo, o el clásico cliente que se empeña en pagar en efectivo, con moneda fraccionaria que desentierra lentamente del fondo de su monedero.

Y tampoco es que la iniciativa de gestión de colas se vea siempre premiada. Yo creo haber referido cómo en cierta ocasión, al ver la congestión de colas en mi supermercado, me tomé la molestia de avisar para que se pusiera en funcionamiento alguna de las cajas que permanecían vacías. Uno de los jefecillos me hizo caso, y procedió a dotar a uno de los terminales con una cajera que había permanecido escondida. Naturalmente, como astuto conseguidor me pareció justo premiar mi iniciativa, colocándome como primer cliente de la recién inaugurada fila.

¡Para qué fue aquello! Un pequeño motín sobrevino en las otras colas, recriminándome mi frescura, mi desconsideración y qué sé yo. Pero yo permanecí impertérrito, haciéndome el sueco, como que el chaparrón no iba conmigo , incluso echando mano de mi móvil que parecía requerir atención inmediata, vamos que Mr. Bean hubiese palidecido de envidia.

Lo cierto es que en mi desplante me llevé mi penitencia, pues lo primero que ocurrió tras depositar los productos sobre la cinta, fue que la máquina registradora se quedó sin papel, y otro día les contaré la odisea de la cajera para encontrar un nuevo rollo, en tanto las demás colas parecían desvanecerse a inusitada velocidad.