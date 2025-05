El PSOE abusa de Sumar

La portavoz de Sumar Verónica Martínez Barbero, durante una intervención en el Congreso. / Alejandro Martínez Vélez

Las geografías autonómicas, donde los pactos de gobierno han cumplido el cuarto de siglo, están mejor capacitadas para entender los abusos a que el PSOE somete a Sumar a escala estatal. En términos de la cultura del espectáculo, es más jugoso denunciar el sometimiento del gigante al pequeño, como en un PSOE a las órdenes de Bildu. Esta inversión no solo peca de falsedad, sino también de extravagancia.

El PSOE cumple con leyes atávicas al estrangular a Sumar. Desea aplastar a quien considera un intruso en el Gobierno, por eso le golpea aquí y en Israel. Es erróneo discutir la necesidad de comprar armamento a los destructores de Gaza, se trata solo de dar rienda suelta al impulso irrefrenable de demostrarle al socio quién manda aquí. Un ministro como Marlaska superpone al instinto de Goliat su membresía ideológica, situada entre PP y Vox según demuestra su trayectoria. Sin embargo, las particularidades biográficas no deben distraer de la necesidad imperiosa de humillar al infiltrado.

Resulta superfluo discutir la ocultación de los contratos israelíes. El PSOE no solo desea que se sepa que está mofándose de Sumar, necesita la publicidad de sus atropellos. También resulta indiferente la hipocresía superlativa de la izquierda en descomposición, porque Israel es inevitable como socio occidental o porque costaría convencerse de que Yolanda Díaz y demás hipotecados no aceptarían un puesto de trabajo en una empresa de Elon Musk. Así en la política como en la vida, los poderes hegemónicos arruinan y absorben habitualmente a las formaciones subordinadas. Ha ocurrido en Alemania con liberales y verdes, en Reino Unido con los demoliberales, y en las autonomías españolas con los partidos amortiguadores en formato bisagra. Al escorpión mayoritario, en este caso el PSOE, no le preocupa suicidarse porque el abuso está en su naturaleza. Los socialistas prefieren acabar con Sumar a ganar las elecciones. La metabolización de esta evidencia ahorraría el tiempo perdido en fantasías de mala convivencia y de peor conveniencia.