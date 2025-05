Un éxito (y una oportunidad)

Entre tantas noticias horrendas aparece una buena y esperanzadora, anunciada ayer por el alcalde José Manuel Bermúdez: el antiguo Parque Viera y Clavijo, actualmente en obras de restauración y rehabilitación dirigidas por el arquitecto Fernando Menis, será la sede de un Centro Cultural Caixa Forum, un instrumento de divulgación artística y científica que la Fundación La Caixa gestiona en una decena de capitales españolas. Estos centros, sostenidos por la Fundación La Caixa, son espacios abiertos todo el año que programan exposiciones, conferencias, conciertos, laboratorios de divulgación científica, debates pedagógicos, cursos, etcétera. La suya es una historia de éxito como instrumentos de dinamización sociocultural, con millones de visitantes al año, y no es extraño que una de las capitales españolas más vivas empresarial y culturalmente de España, Málaga, haya luchado (exitosamente) por albergar uno. Al alcalde la satisfacción se le salía de las costuras y, digámoslo así, justificadamente, por dos buenas razones: por definir finalmente la inmediata razón de ser del Parque Viera y Clavijo y por hacerlo con un magnífico recurso cultural en la que la Fundación La Caixa invertirá alrededor de dos millones de euros anuales durante una década (con opción a renovar). Quieren inaugurarlo en 2027, pero aplicando cierto realismo –el parque es un Bien de Interés Cultural y exige varias concesiones demaniales en una ingeniería jurídica de cierta complejidad– la primavera de 2028 es una fecha más plausible.

Una política cultural potente, coherente, abierta y profesionalizada exige una base mínima de dos condiciones: infraestructuras adecuadas y capacidad (intelectual, operativa y organizativa) para desplegar una programación. Santa Cruz (y toda Tenerife) han sufrido un déficit en ambos aspectos que, además, se entorpecían mutuamente. La capital tiene ahora una oportunidad para escapar del miserabilismo, el oportunismo y la monotonía de una gestión cultural entre batueca e irrelevante, pongamos como estremecedor ejemplo la reciente Feria del Libro chicharrera. Antes del próximo otoño concluirá la ejemplar rehabilitación del Templo Masónico que ha realizado María Nieves Febles: otro contenedor cultural a disposición de las autoridades municipales. Circulan rumores no totalmente confirmados que apuntan a que el Cabildo tinerfeño pretende adquirir el cine Víctor, cuyos propietarios decidieron hace meses abandonar cualquier explotación comercial. Como otros objetivos que deberían priorizarse como nuevos espacios de uso y gestión cultural están el Palacio de Carta y la antigua Escuela de Artes y Oficios, junto a la plaza Ireneo González.

Todas estas presentes y futuras infraestructuras corren el riesgo de convertirse en fantasmas inmobiliarios si no se decide de una vez a asumir seriamente la programación como una estrategia, no como un conjunto de eventos con vocación de relleno. Planificar, organizar y promocionar actos culturales demanda identificar objetivos, audiencias y recursos y evaluar críticamente los resultados para corregir errores, insuficiencias, torpezas. Santa Cruz de Tenerife (como La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria o Telde) necesita gestores culturales, no conseguidores externos que te atraen a un escritor, una obra teatral o un cantante por los pelos. Y esa programación debe, además, conciliar las ofertas de las varias administraciones: ya es hora, a la altura de 2025, de que ayuntamientos, cabildo y Gobierno autónomo se reúnan sistemática y periódicamente para que sus respectivas agendas culturales no estrangulen la oferta a los ciudadanos, no se superpongan torpemente y sepan maximizar la inversión en cultura. Es un auténtico éxito para la ciudad disponer de un Centro Caixa Forum. Por sí mismo, desde luego, pero también porque brinda una oportunidad excepcional para repensar y redefinir una política cultural para la capital y para toda Tenerife.