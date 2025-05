León XIV recuerda a Francisco

Robert Prevost, el Papa León XIV / Marijan Murat/dpa

¿Como es habitual en la primera aparición, el nuevo Papa recordó con afecto al Papa Francisco. No era una evocación meramente protocolaria. Prevost ha sido hombre de confianza de Francisco, como prefecto del Dicasterio de Obispos, uno de los más importantes. Comenzó su ministerio pastoral como misionero en Perú. Sin duda Francisco pudo percibir el olor a oveja en este agustino, haciéndolo cardenal hace solo dos años.

¿Qué es lo que determina la grandeza de un sucesor de Pedro ya sea Francisco o León XIV? ¿Alguna declaración oficial de sus sucesores, su canonización o cualquier otra intitulación? No necesariamente. Solo Dios sabe cuál es la verdadera grandeza de cada persona, ya sea Papa o rebuscador de la basura, aunque el Evangelio nos da muchos criterios de discernimiento: Jesús se fija en la humildad y en el servicio, especialmente a los más sufrientes, a las víctimas inocentes.

El Papa Francisco hizo del servicio humilde un arte, una catequesis permanente, renunciando a tantas vanidades y pompas mundanas todavía lamentablemente asociadas al Papado. Uno de sus grandes servicios ha sido desacralizar el Papado, mostrarse como digno sucesor de Pedro, un pecador perdonado, un humilde testigo de la misericordia, una de las claves permanentes de su pontificado, si él nos perdona la palabra, pues no quiso que apareciera en su lápida.

Su sucesor León XIV tendrá que situarse en continuidad con este rico testimonio. La grandeza está en la humildad y la renuncia a la mundanidad espiritual, esa mundanidad revestida de oropeles sagrados y místicos que no son más que un disfraz de afectos desordenados…El corazón del apóstol solo puede estar en Cristo y no en esas vanidades. El Pueblo de Dios ha acogido ese testimonio como significativo en nuestro tiempo y, no solo el Pueblo de Dios, sino innumerables creyentes y fieles de otras religiones y denominaciones. Su despojarse ha permitido que crezca su figura como líder espiritual para creyentes y no creyentes.

No se ha olvidado en ningún momento de los pobres, como le recordaron el día de su elección. Ha instituido la Jornada Mundial de los pobres como un signo más de esa opción preferencial y permanente de la Iglesia. Ha conseguido unir en su contra a los sectores ultratradicionalistas y ultracapitalistas, buena señal, siendo signo de contradicción por sus opciones teológicas y pastorales y sobre todo por sus gestos proféticos.

Ha sido el primer Papa posmoderno, bien sabemos que la Iglesia con frecuencia lleva un cierto desfase (prudencial o no) sobre los tiempos presentes. Benedicto XVI fue el último Papa de la modernidad, de la razón y el conocimiento. El Papa Francisco ha sabido tocar las fibras de la emoción, del sentimiento, con sus gestos testimoniales, que valen tanto como sus discursos. Ha sido el Papa que ha fertilizado los medios de comunicación y en las redes sociales con sus vigorosos mensajes. En modo alguno ha dejado de ser el hombre inteligente y cultivado en décadas de estudio: su especialidad no ha sido la dogmática sino la pastoral (especialmente la pastoral social) y la espiritualidad. Ha mostrado que en estos tiempos de debilidad de la razón hace falta aportar algo más que razones: vidas luminosas, opciones valientes, compromisos visibles…

Francisco nos ha ayudado a recuperar el espíritu del Concilio Vaticano II, poniendo al pueblo de Dios como clave de bóveda de su eclesiología y esa pirámide invertida en la que él es lo más importante y los pastores los últimos y los servidores. Puro evangelio. La sinodalidad, con todo el proceso abierto y en curso, ha sido una de sus grandes opciones pastorales, una sinodalidad para vivir esa conversión pastoral que nos haga misioneros. La enfermedad de las iglesias occidentales la supo diagnosticar con perspicacia: la cerrazón autorreferencial que las aísla del mundo, creando su propia esfera complaciente con la mundanidad espiritual. La medicina propuesta ha sido indudablemente atinada: la salida misionera para abrazar las periferias existenciales y geográficas, el mundo del sufrimiento, la exclusión y el sinsentido que busca a tientas siempre el Evangelio como respuesta, superando la tenebrosa globalización de la indiferencia y la fatal crisis de compromiso comunitario de nuestro tiempo.

León XIV tiene ante sí una ingente tarea. Muchos estos días se preguntaban con preocupación si habría involución con el nuevo Papado. Al contrario, León ha sido hombre de confianza de Francisco, en sintonía con él. Confiamos en que continúe y profundice los caminos iniciados, con su propia personalidad e impronta y emprenda otros nuevos caminos oportunos para esta centuria que languidece indolente por la escasez de grandes líderes espirituales de talla mundial como el papa Francisco.