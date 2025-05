Becas que construyen futuro: Canarias, semillero de igualdad y talento

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, con el ministro de Asuntos Exteriores de Gambia / GOBIERNO DE CANARIAS

Gracias a mi experiencia de misión que hice durante varios años en Ecuador y Perú, con mi trabajo como profesor e investigador universitario, he tenido el regalo y la alegría de estar con dos Papas, Francisco y el recientemente elegido León XIV. Dos veces pude encontrarme con Francisco: una en mi misión en Ecuador, cuando era profesor e investigador de su Pontificia Universidad Católica; y otra ya en Roma, donde le fui a hacer entrega de un libro que escribí sobre su enseñanza, obra y testimonio, por la que este Papa me hizo llegar una afectuosa carta de agradecimiento, para mi profundo gozo, que guardo como un recuerdo muy sentido. Sí, con la Gracia de Dios, en mi docencia e investigación universitaria he tratado de estudiar e investigar su legado con numerosas publicaciones, artículos, libros… Y, de esta forma, intentar transmitir su magisterio, mensaje y herencia, con su coherencia y veracidad, más allá de ideologías, ideologizaciones e ignorancias. Esperemos seguir con todo este trabajo docente e investigador, en su memoria y agradecimiento. Gracias a Dios y a él, siempre con nosotros en la comunión de los santos.

Asimismo, la Providencia de Dios ha querido que el nuevo Papa, aunque nacido en EE. UU., tenga nacionalidad peruana y por motivos de dicha misión, junto a mi trabajo de docencia e investigación universitaria: le conociera allí, tuviera una entrevista personal con él..., en la que fuera su Diócesis de Chiclayo, en Perú; donde he colaborado en la formación con diversas actividades. Por lo que le traté, me transmitió y tengo conocimiento, pienso que el nuevo Papa proseguirá el legado de Francisco que, en continuidad con sus predecesores, trató de seguir con la recepción y puesta en práctica del Concilio Vaticano II. León XIV le tiene mucho afecto al Papa Francisco, quien le nombró Obispo y lo llamó a trabajar al Vaticano, donde ha ocupado distintas responsabilidades debido a su excelente formación, cultura y talento. Más, todo ello, teniendo en cuenta la profunda experiencia que ambos Papas comparten de América Latina, del sur empobrecido, de las periferias existenciales.

De esta forma, pues, creo que podemos esperar del reciente elegido sucesor de Pedro: una persona apasionada por el Dios, que se revela en Jesucristo, por la iglesia, por los pueblos y los pobres; desarrollando así la más auténtica historia y espiritualidad de la iglesia que, asimismo como religioso agustino, León XIV conoce bien. Este Papa continuará con esa conversión misionera y pastoral que Francisco tanto alentó junto a sus predecesores, una iglesia en salida, hacia estas periferias, con olor a pueblo. Una iglesia sinodal, caminando todos juntos en la historia de la salvación, iglesia pobre con los pobres, transmitiendo y testimoniando la fe, el kerygma, la verdad, la cultura, la paz, la justicia con los pobres y la ecología integral; con esa defensa de toda vida y dignidad de las personas, de las familias, de los pueblos, de las víctimas y los pobres de la tierra.

De hecho, en sus primeros pasos como Papa, ya se le ve esa primacía tan agustiniana de la Gracia del amor de Dios, de su misericordia compasiva, de los afectos, del corazón. Y que lleva a la sensibilidad con los movimientos populares, de trabajadores, mujeres, indígenas, juveniles, etc. Un Papa con este nombre de León XIV, se puede prever que siga ahondando la fe al encuentro y encarnación en la realidad, como es la denominada doctrina social de la iglesia (DSI) que el mismo León XIII inauguró con su histórica encíclica Rerum novarum. Realmente, ahora más que nunca, la humanidad y el mundo necesita de todo este humanismo espiritual, ético, social e integral como nos comunica la DSI. León XIV, por tanto, se nos presenta como el sucesor de Pedro que guardará y actualizará la fe, la caridad-amor y la esperanza en esta realidad humana e histórica que tanto anhela el sentido y la felicidad de la vida, la alegría del Evangelio con su espiritualidad, la trascendencia y la belleza de la eternidad, del cielo nuevo y tierra nueva (Ap 21, 1-8). n

En una visita a la Universidad Roma Tre en 2017, el Papa Francisco I, en su característico tono cercano pero profundamente reflexivo, como buen jesuita, expresó: «la universidad es un lugar donde se aprende a dialogar, a pensar críticamente, a buscar juntos la verdad y a construir el futuro»

Esta reflexión, sencilla pero contundente, cobra especial relevancia al analizar el papel que desempeñan parte de las políticas universitarias en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y preparada. Porque, efectivamente, las universidades no solo son templos del saber, sino también semilleros de ciudadanía activa y crítica. En ese sentido, las políticas públicas en materia de educación superior -y particularmente las relacionadas con el sistema de becas -se convierten en herramientas poderosas para garantizar el acceso, la equidad y la excelencia.

Durante muchos años, la Comunidad Autónoma de Canarias ha apostado con determinación por una política de becas sólida y transformadora, que ha permitido que miles de jóvenes puedan acceder a estudios universitarios. Millares de estudiantes se han beneficiado de estas ayudas, tanto en nuestras universidades públicas (ULL, ULPGC, UNED) como en centros de educación superior fuera del Archipiélago. Esta apuesta decidida ha supuesto una inversión de varias decenas de millones de euros. A día de hoy, las cifras económicas y teniendo presente a modo de ejemplo, los últimos dieciséis años / cursos académicos, el Gobierno de Canarias ha invertido más de 167 millones de euros a precios corrientes, teniendo en cuenta la tasa de variación del IPC de Canarias de esos años, ascendiendo a más de 139 millones de euros la suma total sin tener presente la inflación. Un esfuerzo sostenido por diversos Ejecutivos regionales, cuya implicación merece ser puesta en valor.

Desde José Miguel Ruano, Isaac Godoy, Milagros Luis Brito, Soledad Monzón, etc, hasta la actual Consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, pasando también por figuras de otros signos políticos como José Miguel Pérez García, María José Guerra o Manuela Armas, todos han contribuido a hacer de este proyecto una política de Región. A todos ellos, aún sin mencionar a algunos y algunas, en primera, segunda y hasta tercera línea política, mi más sincero y personal reconocimiento.

Sin embargo, el compromiso del Gobierno de Canarias actual no se limita a mantener este legado, sino que busca permanentemente perfeccionarlo. En un contexto socioeconómico dinámico y en constante transformación, resulta imprescindible adaptar nuestras herramientas y mecanismos para responder a las necesidades reales de los estudiantes y sus familias. En esta línea, el Gobierno presidido por Fernando Clavijo, con la orientación estratégica de la Consejería que encabeza Migdalia Machín, ha impulsado una serie de mejoras significativas en el sistema de becas universitarias, recogiendo propuestas formuladas desde la Dirección General de Universidades e Investigación, que tengo el honor de dirigir.

Entre estas medidas, cabe destacar las siguientes:

1. El complemento de excelencia académica, que premiará el rendimiento sobresaliente de los estudiantes canarios, actualizando además unos baremos que llevaban más de una década sin revisarse por parte del Estado. Con ello, reafirmamos que el esfuerzo, el compromiso y la constancia deben ser incentivados y reconocidos. Este cambio no solo reflejará el esfuerzo de aquellos que destacan académicamente, sino que también enviará un mensaje claro a la ciudadanía y comunidad universitaria: en Canarias, valoramos el esfuerzo y la dedicación. La cultura del esfuerzo es esencial para nuestra sociedad, y las instituciones públicas deben dar ejemplo en este ámbito.

2. La flexibilización para cambios de carrera durante el primer año, permitiendo que aquellos estudiantes que reconsideren su vocación y deseen reorientar su camino académico, puedan optar nuevamente a una beca universitaria del Gobierno. Porque creemos en las segundas oportunidades, en la madurez progresiva y en la libertad de elección.

3. La modernización del proceso de solicitud y gestión de becas: en colaboración con la Dirección General de Transformación Digital, con la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios y con el fortalecimiento del área de becas de la Dirección General de Universidades e Investigación, buscamos garantizar una experiencia más ágil, clara y eficiente para el estudiantado en el proceso de solicitud y seguimiento, reforzada por otra parte la gestión de becas, con la incorporación de personal técnico especializado para mejorar la atención y la resolución rápida y eficiente de expedientes.

4. Y también como novedad, la inclusión de un nuevo criterio de cobertura: a partir de ahora, también podrán recibir becas aquellos estudiantes que, aunque podrían estudiar en Canarias, justifiquen la necesidad de irse fuera del Archipiélago para especializarse en áreas que solo se imparten en otras universidades. Esta medida refleja una visión ambiciosa y abierta hacia el futuro, porque no queremos limitar el acceso a una educación superior de calidad. Nuestro objetivo es que los jóvenes canarios puedan formarse lo mejor posible, donde sea que se ofrezca esa formación y que regresen a las islas como profesionales muy preparados y especializados.

Las becas universitarias no son simples subvenciones económicas. Son vehículos de equidad, instrumentos de transformación social y palancas para la movilidad intergeneracional. Invertir en becas es invertir en talento, en justicia social y en el desarrollo sostenible de nuestro pueblo. Es sembrar hoy para cosechar una Canarias más culta, más inclusiva y más próspera mañana.

En conclusión, el compromiso del Gobierno de Canarias con la educación superior es firme y evoluciona con visión de futuro. Agradezco a todos los actores que han contribuido a este camino colectivo y hago un llamado a toda la sociedad canaria a continuar defendiendo y fortaleciendo este sistema de becas, como uno de los pilares fundamentales de nuestro progreso.