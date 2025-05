Un uso preferente de la historia

Roma. / EUROSPORT / GIRO DE ITALIA

Las naciones, en su pugna por labrarse una vida floreciente, en su empeño se hacen y deshacen. O se esfuman como humo. Las jalonan una amalgama de traiciones y conspiraciones, de episodios que contribuyen a su formación y desaparición. Según Ernest Renan, la nación es un grupo de personas que viven una historia en común y comparten experiencias liberadoras y sacrificiales.

Una manera imaginativa, pero a la vez impracticable, para saber de primera mano qué hay de cierto en lo que nos narran los historiadores, por otro lado, siempre controvertidos, pues a unos decepciona y a otros tampoco deja del todo satisfechos, es viajar en una cápsula del tiempo y observar directamente los propósitos y hechos que la gestaron e hicieron posible. Por ahora, ocurre que un viaje al pasado es una irrealidad, no tanto como la historia, pero irrealidad al cabo. Una posición escéptica le vendría bien. Al menos es indispensable para no considerarla del todo cuento, epopeya, apología, mito o leyenda. La historia de los historiadores goza de sus propias patologías. También la escritura de los escritores padece el mismo mal: el vértigo de la escritura. Al escribir los rasgos de la palabra escrita, a la mente productiva se le adhiere las huellas del camino por los que han transitado y que hacen de cada uno un caso personal.

Una de las frases más icónicas de la historia, atribuida a Julio César y que, probablemente, está en el top de las alocuciones a la que quiero aludir es la de: ¿También tú, Brutus? Alude a la conspiración que acabó brutalmente con la vida de Julio César. Esa sentencia se desconoce si fue pronunciada, antes, durante o después del tránsito de la vida a la muerte. La otra posibilidad es que nunca fuera pronunciada. De primeras, se deduce que después del tránsito fue un imposible, porque los muertos no hablan. A los muertos se les atribuyen cosas que no hicieron, palabras que jamás profirieron y batallas que no enfrentaron. Precisamente porque resulta imposible viajar al pasado. Tampoco hay que olvidar que la ortodoxia es poderosa. Lo es porque el poder dispone, no siempre, pero casi siempre sí, de los métodos de disuasión suficientes para apaciguar o acallar las voces discordantes.

Al fin y al cabo, la historia de la simbolización del poder es el uso preferente de la historia. Pueden citarse muchas razones por las que la historia se inclina ante el poder. Pero, al fin y al cabo, deriva de sus capacidades intrínsecas. Y esa fenomenología de manual provoca que un dédalo de fuerzas obre el milagro de hacer hablar a los muertos y se expresarse con la fluidez de la que no gozaron en vida. Lo más probable es que a la primera puñalada asestada a Julio César lo dejara seco, incapaz de articular palabra. España, la creadora de la Inquisición, conserva al respecto una historia convincente e infatigable. No es seguro, sino harto probable que, habida cuenta de la magnitud política de Julio César, el estilo narrativo del historiador o biógrafo le venciera el gusto por realzar su leyenda. Roma era entonces el centro del mundo. Y todavía lo es, a tenor del despliegue de mandatarios llegados del resto del mundo para asistir a las exequias del papa Francisco.

Y como pocos pueden negar, Roma era, y es, un escenario teatral y monumental a cielo abierto. Esa alocución en momento tan definitivo, cuando lo cosen a puñaladas es digna de un Shakespeare. El historiador romano Suetonio considera que Julio César no dijo nada, sino que se cubrió con su capa. La historia tampoco dice mucho salvo que habla al gusto de la representación simbólica del poder político.