Conversan vecinos sobre un suceso triste acaecido en su entorno. El volcán que dejó sin casas y arruinó las cosechas de un montón de pueblos. La grave enfermedad que se llevó por delante a un conocido. Un acontecimiento sucedido lejos, un terremoto, grandes inundaciones. El miedo a un Armagedón inculcado por los poderosos que llega hasta nuestros días. Todo lo que no puede prevenir ni solucionar ninguna inteligencia humana. Y uno de los contertulios sentencia: «Que sea lo que Dios quiera». Que nos libre de pasar por ese doloroso trance. Apacigua el ánimo de los que cierran los ojos y suspiran ante un imaginario alivio. Solo queda arrojarse en manos de la Providencia. Hay una anécdota citada por el filósofo José Antonio Marina en su obra Dictamen sobre Dios que, durante una misa, el sacerdote dice: «Para que Dios acabe con el hambre en Somalia, cosa que no hará, roguemos al Señor». Viene a confirmar el hecho de que la Iglesia y sus pastores, comenzando por el papa, elevan preces para acabar con el hambre, las epidemias y guerras en el mundo sin que, después de más de 2.000 años, ningún ser superior responda la eterna pregunta de «si hay alguien allá arriba». Sin embargo, no por racionalidad, sino por emotividad se sigue innovando a «Dios nos libre y guarde», plegaria que ayuda a superar las conmociones, la angustia, el pavor a lo desconocido, la muerte. En el argot isleño hay dos frases con similar significado, «el pez grande se come al chico», «siempre ha habido ricos y pobres». Las dos expresan la aceptación sumisa saturada de determinismo. Paciente ante la irremediable fatalidad. Aunque, para Santo Tomás de Aquino, en la Summa Theological, «paciente no es el que no huye del mal, sino el que se deja arrastrar por la tristeza». Lo que Unamuno escribe sobre el Quijote «…tristeza henchida de robusta resignación y simplicidad de vida». Da a entender que la mujer y el hombre corriente es proclive a conformarse con su destino. Parte de una evaluación pesimista. Tristeza interiorizada, solapamiento de un yo que rumia su desgracia propia del temperamento introvertido isleño que algunos atribuyen a la época que entronizó a caudillos, adelantados y virreyes, que domesticaron y crearon la idea de dependencia endémica de generaciones de canarios ya nacidos y criados en las Islas después de la Conquista. Para los psicólogos ausencia de asertividad y quizá de rebeldía. No se puede hacer nada para remediar un estado de cosas que, sin embargo, se percibe como injusto. Por el contrario, «que sea lo que Dios quiera» es la aceptación de que el destino viene, para cada uno, determinado por los dioses. En la mitología grecolatina y en el judaísmo y cristianismo por el mismo Dios creador del cosmos, el hombre y los animales, cuyo papel preponderante es el de ser juez, controlador de todo comportamiento humano tanto que, para el evangelista del código canónico «ni siquiera un pelo del cabello se cae sin su consentimiento». Y para los descreídos o creyentes que esperan la llegada de un Mesías justo y benévolo que el Creador impregna al hombre de la capacidad de decidir en base al libre albedrío. Con lo cual es el hombre que ha provocado todos los males que, desde siempre, existen en el mundo. Incluido el de ser un potencial destructor de toda clase de vida sobre la Tierra.