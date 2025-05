La entrevista de Nùria Escur

Michael Krüger, editor, poeta, tiene unos versos bellísimos en todos sus libros, y en uno de ellos, que leí hace muchos años, tiene unas líneas conmovedoras, que son estas: «A veces la infancia me manda una postal/ ¿Te acuerdas»

Me resultó conmovedora, esencia de lo que te va diciendo la vida, no sólo en esa era bellísima y sorprendente que es la niñez, sino la propia vida adulta que te va explicando el tiempo pasado, es decir, la infancia, en función del momento presente.

Cuando leí el poema no conocía a su autor, a quien luego encontraría en Fráncfort, a cuya feria acudía yo siendo editor, y en Madrid, donde una vez nos vimos en el sótano-buffet de un hotel que hay frente al Retiro.

Siempre que lo vi, y espero verlo más veces, vi en él al que escribió aquellos versos conmovedores que yo usé, durante años, para hacer múltiples entrevistas a partir precisamente de esas líneas que constituyen esos versos que amo, igual que en un tiempo amé las líneas de If, de Rudyard Kipling.

Ese poema de Kipling me acompañó en la última parte de mi infancia y narran, ya saben, lo que nos espera después de la alegría a lo largo de los años: la felicidad o el desvarío y, en todo caso, el merecimiento que hayamos acreditado en un mundo lleno de incertidumbres y de amarguras o esperanzas.

Por así decirlo, los versos de Kipling y los de Krüger han marcado esas dos puertas tan peligrosas de la vida, la niñez o la pubertad y el momento presente, es decir, mi vida de persona mayor.

Cuando aun yo no era tan mayor, en 2015, la editorial Círculo de Tiza, que yo ayudé a poner en marcha y que creó Eva Serrano y vive en plenitud hasta ahora, publicó un conjunto de mis entrevistas, desde que era preguntón en EL DÍA de Tenerife hasta que entrevisté en El País, el periódico en el que he estado, y muy feliz, la mayor parte de la vida.

La primera entrevista que aparece en ese libro es con Julio Caro Baroja, que fue a la isla a quedarse, como él me dijo en una dedicatoria de uno de sus libros, en un hotel superburgués de la isla, el Mencey. Era un hombre tímido, de aire taciturno, pero de un humor lleno de mala uva, realmente muy divertido.

El resto de las entrevistas, entre las cuales hay una con Pablo Neruda, que también salió en EL DÍA, son bastante variadas, llenas de ganas de ser buenas, y quizá alguna superar la mediocridad de otras. Pero todas, desde aquellas que les hice a Mario Vargas Llosa o a J. M. Le Clézio, que es quizá la que me mejor salió de todas las que hice en mi vida, fueron llenas de curiosidad y de buenas intenciones.

A Vargas Llosa me tocó hacerle la pregunta que nunca quiso responder por entero (la que versa sobre su pelea con García Márquez) y a Gabriel García Márquez ni siquiera le hice una pregunta sobre ese episodio que ambos se llevaron a la tumba. Por lo que me insinuaron, por otra parte, aquella suya fue una pelea como cualquiera que hubieran tenido por cualquier causa, pero jamás sintieron que valiera la pena rehacer la amistad de nuevo. Jamás, sin embargo, se opusieren en la reyerta literaria, muy al contrario, tampoco dejaron que la vida literaria de cada uno fuera materia de confrontarlos. Uno y otro siguieron atentos, y generosos, ante lo que publicara el ex amigo, y esa ha sido para mi, siempre, un ejemplo y una grandeza que ambos compartieron.

Pues cuando apareció ese libro de entrevistas fui a Barcelona a presentarlo y a tener unas conversaciones sobre su contenido y sobre su intención. Siempre me ha gustado entrevistar, es decir, preguntar para saber, no preguntar por preguntar, aunque muchas veces pareciera eso, que preguntaba por preguntar.

Lo cierto es que de niño ya preguntaba, de tal manera que el título del libro que publicó Eva Serrano tiene como título lo que, en la niñez, decía mi madre de mi facundia interrogante: «Ese chico se pasa toda la vida preguntando»

Por eso, por preguntón, me entrevistó en Barcelona la extraordinaria periodista que es Nùria Escur. La entrevista salió en su periódico, La Vanguardia, el 27 de junio de 2015. Versaba, claro, sobre el libro. Me dijo, cuando la hora superaba la del hambre, que me haría una última pregunta, la de la postal, esa que me enseñó a hacer Michel Krüger.

Habíamos hablado ya, me dijo ella, de la primera postal de la vida, «¿cómo le gustaría que fuera la última?» Se me subió el miedo a la garganta, pero en seguida le respondí lo que el estupor trajo a mis labios: «Viendo a mi nieto Oliver [tenía tres años entonces] en un escenario o en su graduación. Hace tiempo mucho tiempo que no lloraba y ahora… He estado a punto, fíjese»

Hoy reencontré la entrevista, y no he dicho a nadie que he estado a punto de llorar. A Nùria Escur le debo la emoción y la pregunta. Ella me dijo, al término, y así lo publicó: «Toda entrevista sirve para no olvidar que somos nada» Y ella misma añadió: «Lo escribió usted». Ahora Oliver tiene catorce años, actúa en escenarios y toca la guitarra y yo lo oigo muy cerca.