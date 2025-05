Breverías 151

El reloj de la catedral de Canarias. / Andrés Cruz

Acabo de hacer el ridículo más espantoso. Al tener que reponer el reloj de la cocina, me encaminé a un comercio de chinos, donde escogí uno precioso, más aparente incluso que el que había dado de baja. Pero lo más increíble era su precio: 6 €. ¿Pero cómo llegan a fabricar estas joyas a tan bajo precio?

Apenas al cabo de un par de días pude averiguarlo. El reloj daba la hora, sí , pero se adelantaba un cuarto de hora cada 48 horas. De modo que lo descolgué, para regular la marcha y atrasarlo lo justo para ser lo puntual que se puede exigir a este tipo de artilugios… Pero no tenía mecanismo de ajuste. ¿Claro, qué se puede pedir por 6 € ¿ ¡Ni el derecho a reclamar!

De modo que para no ser el hazmerreír de toda la familia, en tanto me agencio un cronógrafo de cuarzo de los que se regulan astronómicamente, y no se desvían ni un segundo al año, me levanto temprano por la mañana y ajusto la hora de este desgraciado sin que nadie se dé cuenta.

Mi otra opción sería pararlo. Por lo menos me daría la hora exacta dos veces al día.

*

Acabo de descubrir que tengo en el carcaj de mis flechas vitales un arma insospechada: mi avanzada edad.

Esta mañana, en un día de chaparrón moderado, me llama la vecina del piso de arriba, alarmada porque el desagüe por donde se evacúa el agua de lluvia común a su escalera y a la mía está obstruido, y el agua que se rebosa amenaza con colarse en su vivienda. Como también la mía está en peligro, subo a evaluar el estropicio. Como la rejilla del desagüe por donde se supone que ha de salir el agua va fijada con tirafondos, me apresto a buscar mi caja de herramientas para proceder a desmontarla y así poder acceder al bajante y la posible tupición.

Pero hete aquí, que se me enciende la bombilla, y decido hacer uso de una baza que tengo en mi poder , y de la que hasta la fecha no había echado mano. Mi dilatada juventud acumulada.

«Mira Angelina, yo ya tengo unos añitos, y mi espalda no es la que era. ¿No te importaría llamar a tu sobrino Juanito, que es un manitas para estas cosas, y seguro que lo resuelve en dos patadas?»

¡Eureka! El huevo de Colón. Si hasta voy a poder explicar lo del reloj de la cocina a mi familia achacándolo a un pasajero cruce de mis provectos cables.

*

Aunque esto de sacarle partido a la edad también tiene sus contraindicaciones. Uno puede alegar las progresivas pérdidas de vista, de oído, de memoria, de equilibrio, de pelo, de libido y de todo lo que se puede ir perdiendo. Pero si se pasa, prepárese entonces para ser tratado como un estorbo, un ser inútil que sin duda merecerá la ternura de los más allegados, pero que ya no podrá abordar un simple peldaño sin que alguien le coja por el brazo: « ¡Cuidado el escalón, abuelo!»