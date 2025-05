Néstor y los caraduras

Está tan claro como el agua prístina que Néstor se merece una exposición en el Museo Nacional Reina Sofía (MNCARS) y que su obra lo avala. Está clarísimo que el artista manifestó una preocupación extrema por el paisaje urbano de Gran Canaria, en particular de esta capital. Está ultraclaro, además, que trabajó intensamente por un discurso identitario compatible con su bagaje europeo. ¿Por qué entonces lleva su museo cerrado al público y en ruinas desde hace más de un lustro? Los fascistas tapaban los murales de Néstor en el Galdós con hules negros, mientras que los demócratas se dedican con pasión falocrática (también uterina) a colocar garrapatas en los expedientes con el anhelo de que la reapertura de la institución se solape con el apagón del fin del mundo.

Desconozco si algún comendador isleño de los asistentes a la inauguración de la muestra en la pinacoteca nacional tuvo el decoro o la decencia, mejor dicho, de expresar el funesto absurdo: Néstor llega a lo más alto, pero en su terruño natal, siempre tan matador, cerraron su museo y le aplicaron un especie de cesantía entre la que sus responsables se sienten muy cómodos. Tan espatarrados que han tenido hasta la osadía de presentarse en la madrileña sede despachando una normalidad a la que sólo le cabe un adjetivo: caraduras.

Los autores de la fechoría territorial (muy canaria) de abandonar a Néstor deberían subvencionar los billetes de avión para ir a Madrid a ver la muestra. Estos desgraciados, con sus mentecatadas y puntillosidades, han frenado el conocimiento de Néstor. Nos han hecho más burros. Parte de la obra que está en el MNCARS lleva años y años en un trastero, sin que nadie se haya preocupado en buscar una sede provisional a la vista del tiempo que se han tomado para los planos, concurso, licencias de obras y otras mandangas.

Unas melindrosidades que curiosamente no hicieron acto de presencia con la rehabilitación y reforma del hotel Santa Catalina, cuyas singularidades arquitectónicas fueron tratadas de cualquier manera. Un fallo del TSJC subraya los desmanes contra la protección de este inmueble público y que también forma parte del complejo del Pueblo Canario, diseñado por el artista . No está uno, ni mucho menos, por un atentado similar con el Museo Néstor, pero sí a favor de la misma agilidad con la que se trató al edificio turístico. Es que en el caso del museo se han pegado años y años con la decisión técnica sobre el ascensor. Para no mear gota.