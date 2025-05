La palabra que sale de la boca de Dios

Una madre trabajadora ayuda a su hijo a realizar las tareas escolares. / Domenech Castelló / EFE

Como se sabe, Miguel de Unamuno sólo concibió hijas y, quizás, pensando en ellas, redactó Raquel encadenada (1921), una obra de teatro cuya temática aborda el sentido último de ser madre. En el segundo acto, hace que la protagonista pronuncie unas palabras impactantes acerca de la maternidad, un reclamo a la par que una proclama sobre la mujer que porta la vida en su vientre: «No sólo de pan vive el hombre, ni menos la mujer…, sino de que la llamen madre. ¡Madre! ¡Madre! Palabra que le sale de la boca de Dios». Ante una declaración de tal fuste, únicamente cabe asentir con la solemnidad del rector perpetuo de la Universidad de Salamanca.

Viene esto a cuento porque, a pocas jornadas de la celebración del Día de la Madre, se supo de la noticia de la detención de los padres de tres niños en Oviedo, encontrados estos en pésimas condiciones, ya que los progenitores los habían enclaustrado a cal y canto, además de forzarles a convivir con sus propios excrementos y todo tipo de desechos. Al parecer, lo que sorprendió a los policías, una vez tuvieron contacto con los chicos, era la extraña necesidad de cariño de los menores que, al cabo de un tiempo, y reencontrándose con sus particulares ángeles de la guarda, volvieron a colmarles con sentidas muestras de aprecio y consideración. Algo increíble y que, desde luego, demanda una razón, tal vez una explicación que satisfaga el anhelo humano de comprensión.

Insisto en que la captura de la pareja de adultos tuvo lugar apenas unos días antes de la festividad de la madre. Un hecho que me hace pensar tanto en los críos como en su progenitora al hilo de lo proclamado por el vasco universal. ¿Celebrarían estos niños semejante fecha, fuera en su Alemania natal o en la tierra de adopción? ¿Se le podría aplicar a la mujer que los trajo al mundo el hermoso sustantivo cantado por la Raquel de Unamuno sin caer en el sonrojo? Y, finalmente, ¿sentiría ella lo que describe el catedrático de Griego en su drama? Son preguntas de difícil respuesta, pero tan necesarias como urgentes. Nadie pone en duda que los parió, pero resulta cuando menos paradójico que se le pudiera adjudicar, en el sentido tradicional de la expresión, la condición de «madre». Tal vez, la de simple «cuidadora» le fuera mejor, aunque cumpliera la tarea con indisimulada negligencia, por no decir otra cosa, de la que ya se encargarán los jueces en el momento oportuno. Lo que es evidente es que estos tres niños crecerán echando de menos la figura que representa la palabra que «sale de la boca de Dios»

Los gemelos, como el hermano mayor, requerirán de un fuerte apoyo psicológico para aproximarse a la edad adulta con ciertas garantías de éxito y, con todo, nunca se podrá asegurar que la lógica de la crueldad a la que han estado sometidos en la infancia no termine por arruinar cualquier posibilidad de vivir con normalidad. La última reflexión remite a una sociedad en la que estos episodios se suceden con una frecuencia inquietante. Por supuesto, hay un problema de fondo, una quiebra psicológica en los protagonistas, tanto en las víctimas como, singularmente, entre los mismos responsables de su situación, aunque la cuestión que da origen a esta columna continúa siendo pertinente, quizás imperativa: ¿qué se entiende por «madre» (y no me olvido de la de «padre») en estos tiempos revueltos?