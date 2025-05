Amargos chochos / La Provincia

El altramuz se conoce desde hace dos mil años, de origen balcánico y mediterráneo fue introducido por griegos y romanos en la Península Ibérica y de allí a las Canarias por los primeros colonizadores. Una vez desgranados de la mata se introducían en baldes o cacharros, con bastante sal, para endulzarlos. La versión isleña de chocho del que Pancho Guerra en su Léxico de Gran Canaria escribe: «En Gran Canaria (a diferencia de muchos lugares de la Península), por el contrario, es de aplicación constante y exclusiva, pese a que también se le conoce con ulteriores intenciones. La razón puede estar en que es fruto de mucho consumo, especialmente como tapa o enyesque». Y en relación con el título de este artículo: «Locución con que se expresa el acento singular de un dolor o mal trance». El profesor y filósofo José Antonio Marina define amargura como «un sentimiento duradero de tristeza mezclada de rencor, y ligada a una humillación, un desencanto, una injusticia o una frustración, suele ir acompañada de mal humor». No es, precisamente, el significado, que se atribuye al alma isleña, que tan bien conoce el escritor canario. Define la expresión como «pasar por una pena muy grande». Gente con lenguaje del cuerpo, cabizbaja, ensimismada, mirando al suelo, rictus en los ojos que denota melancolía. Que es la que se sufre cuando se desconoce la causa y que se atribuye al temperamento. Constitución melancólica. «Un lamento permanente, a veces incontrolable, sin que (el melancólico) reconozca motivación», para el psiquiatra Castilla del Pino. «Amargos chochos» se asocia a una congoja profunda que turba el ánimo y que, en algún momento, puede derivar en llanto. «Descansaba en la amargura» escribe San Agustín a causa del abatimiento que le produjo la muerte de un querido amigo. En este caso, sentimiento de duelo ante una pérdida. «Pérdida del objeto», para el psicoanálisis y que puede ser la razón que sumerja a quien lo sufre en tristeza resignada, pasiva. Parece impotente a que surja rebeldía contra sí mismo o el destino. Sumida la persona en una pesadumbre que parece no tener fin. Según qué tipo de personalidades se puede caer en una especie de ipsismo del propio padecer. Llegar a regodearse en su tristeza. Ese «sentimiento dulce» del que habla Diderot. «La dicha del desdichado» para Víctor Hugo. El estado de abatimiento resultaba más difícil de superar, antaño, tiempo en que apareció la expresión tomada de la rica, en verbo y sentimiento, del habla isleña por cuanto no se contaba con la ayuda especializada de psiquiatras y psicólogos, con quienes hablar, orientarse y que alguien, con autoridad, le susurre que siempre «hay una luz al final del túnel». El Diccionario habla de la soledad «que se toma particularmente, o falta de aquella persona de cariño o que puede tener influjo en el alivio y consuelo». Había y hay personas a las que les sirve de alivio la creencia religiosa asociada al sufrimiento de Cristo que, según el Evangelio, dijo: «Señor, aparta de mí este cáliz». Pero también ayudaba el consuelo de alguien próximo, en cierto modo empático un término que no existía y que, hoy, es un tópico de moda sin que la mayoría de las veces la gente sepa su significado y modo de utilizarlo.