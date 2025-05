¿Negligencia o irresponsabilidad?

Un camarero escancia un culín en una sidrería de Gijón durante el apagón del 28 de abril. 29/04/2025 Un camarero sirve sidra en un bar durante el apagón, a 28 de abril de 2025, en Gijón, Asturias (España). Un apagón eléctrico ha asolado España, Portugal y parte de Francia a las 12.30h. de la mañana. Sin saber aún las causas concretas del apagón, poco a poco se recupera el suministro eléctrico en todas las regiones de la Península Ibérica. Algunas ciudades y municipios han estado más de 12 horas sin luz, y otras zonas aún no la han recuperado. SOCIEDAD Juan Vega - Europa Press / EP| Juan Vega - Europa Press / Europa Press

El pasado día 28 de abril gran parte de la España peninsular se vio envuelta en un fenómeno inédito para nosotros hasta ahora: la caída de toda la red eléctrica y la consiguiente pérdida de servicio para todos los usuarios. Se ha escrito y hablado mucho a lo largo de los días posteriores sobre las posibles causas, soluciones, si hay o no responsabilidades de los diferentes agentes que intervienen en el sistema, etc. A fecha de hoy sigue aún sin determinarse lo que pasó y los datos se están analizando por el Gobierno de España.

Como consecuencia del corte de suministro eléctrico se produjo otro «apagón», del que hasta el momento poco se ha comentado, salvo la constatación de que efectivamente ese día gran parte del país se quedó sin servicios de telefonía y de acceso a Internet. Este hecho es más grave e inexplicable en el caso de Canarias. En menos de dos horas se comenzó a perder gran parte de la telefonía móvil y de la red de acceso a internet. A lo largo de esa tarde fue imposible conectar con servicios críticos como el 012 o el 112, o realizar trámites telemáticos con gran parte de las administraciones. Esta circunstancia obligó al Gobierno de Canarias a declarar la situación de emergencia durante varias horas hasta que la situación se normalizó.

Lo inexplicable es que los operadores no han dado ninguna información a los ciudadanos y a sus clientes de lo ocurrido, ni en Canarias ni en todas España. El Gobierno de España, competente exclusivo en materia de telecomunicaciones, no ha solicitado información a los operadores ni ha iniciado una investigación al respecto (al menos no hay constancia pública) aún teniendo la obligación de hacerlo. Por último, las administraciones públicas, como grandes clientes de estos servicios no han comunicado si van a iniciar expediente por incumplimiento de los contratos que tienen suscritos con los diferentes operadores, especialmente aquellos que se refieren a servicios críticos.

No podemos dar por hecho que una pérdida de electricidad implique que muchos servicios de telecomunicaciones, tanto móviles como fijos, dejen de funcionar. Los CPD (Centro de Procesamiento de Datos) de los operadores tienen la obligación de disponer de grupos electrógenos para poder seguir dando el servicio en esas circunstancias. Si además hablamos de servicios críticos para Canarias, quizás no puedan depender además de CPD que están en Península.

Si bien es la primera vez que se produce en España una perdida que afecte a gran parte de la población, ha habido incidencias similares de ámbito más reducido de las que tampoco se han sacado conclusiones sobre el comportamiento de los servicios de telecomunicaciones en esas circunstancias (ceros eléctricos más reducidos, o pérdidas de electricidad por temporales...). En todas esas situaciones deber ser obligatorio una investigación del comportamiento de los servicios de telecomunicaciones y darse a conocer a la ciudadanía. Es esa la forma de que la población confíe en sus instituciones y sepa que los impuestos y los servicios que paga están a la altura de un país moderno.

Lo más grave, en definitiva, es que a estas alturas no se ha anunciado por ninguna de las partes implicadas el inicio de una investigación que permita determinar qué pasó con exactitud con los servicios de telecomunicaciones, si se respetaron o no las obligaciones como servicio esencial según la normativa de infraestructura crítica, y si se ha incurrido en algún tipo de responsabilidad por parte de alguno de los operadores. Claramente esto es una responsabilidad del Gobierno de España. No se trata de demonizar a los operadores. Se trata de que como sociedad saquemos conclusiones de lo que ha pasado para mejorar actuaciones en próximos eventos similares que no están descartados. Una democracia como la española, la cuarta economía de Europa, no puede permitirse tener una «apagón» de telecomunicaciones, sea por las causas que sea y no analizar las causas y sacar conclusiones.

¿Cómo se le explica a una persona que necesita una ambulancia urgente o una atención médica que no puede obtener el servicio porque el operador de telecomunicaciones no está disponible? La importancia que tiene en una sociedad moderna toda su red e infraestructura de telecomunicaciones exige que todas las instituciones, incluyendo a los partidos políticos, asociaciones de consumidores, etc. tomen la iniciativa dentro del ámbito de sus competencias para que se investigue que pasó con los servicios de telecomunicaciones y que medidas se deben tomar de cara al futuro. El no hacerlo significa incurrir en una negligencia y/o irresponsabilidad. Los ciudadanos merecemos saber qué pasó, si hubo algún fallo o no, exigir responsabilidades y sacar lecciones para la próxima ocasión.