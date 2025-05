El orden de los factores

Finalmente la presentación del nuevo partido de los alcaldes y concejales escindidos de Nueva Canarias y liderado por Teodoro Sosa se celebró ayer en Las Palmas. No se produjeron muchas novedades políticas y retóricas. Sosa y sus compañeros han acotado un discurso del que no se moverán hasta las elecciones autonómicas y locales de 2027, cuyos rasgos básicos –digamos—se repiten machaconamente: a) modestamente, somos los mismos excelentes gestores que hace un año; b) no somos de izquierda ni de derechas, ni carne ni pescado, ni agua ni fuego, ni piche ni alquitrán, ni contigo ni sin tí; c) esta asepsia ideológica se nota cuando atendemos a un vecino, al que nunca, para solucionarle un problema, le preguntamos si es conservador o progresista, carne o pescado, piche o alquitrán, etc. Sosa se define como el Dios de Israel (con perdón): Él es el que es. Con eso tres duros de relato van tirando; para todo lo demás, por sus obras (municipales) los conoceréis y votareis.

Todas las crónicas insisten en que Primero Canaria Municipalistas es un partido político, pero ninguna aclara cómo se articularan en ese nuevo espacio organizativo los partidos y asambleas locales ya existentes. Uno intuye que serán relaciones muy laxas, que cada mochuelo se encargará de su olivo y que los alcaldes liderados por Sosa y Oscar Hernández solo debatirán y deberán ponerse de acuerdo en las políticas de alianza, verdadera base estratégica del PCM. En concreto Sosa, en su mitin, insistió en la libertad de sus compañeros en definir las alianzas político-electorales, ni siquiera descartó llegar a acuerdos con Nueva Canarias en un futuro inmediato, en realidad porque en la mayoría de las circunscripciones municipales NC o admite ser devorada o será condenada a la desaparición o la irrelevancia. Aunque incluso a Sosa se le escapó eso de que Primero Canaria tiene voluntad de proyectarse en el resto de las islas se trata de puro farfulleo. El modelo del flamante partido está a mitad del camino entre la ATI de los ochenta y la Agrupación Socialista Gomera actual. Del primero adopta la legitimación de una organización política creada desde asociaciones de vecinos y ayuntamientos con un claro componente populista y regeneracionista y un espíritu comunal de romería; de la ASG, la maximización de su valor para conformar mayorías de gobierno en lo local, lo insular y lo nacional. Habrá que repetirlo de nuevo: yerran los que se agotan en denunciar que Primero Canarias es una hijuela pervertida de Coalición Canaria. Teodoro Sosa y sus compañeros no están dispuestos a resignarse a un papel de comparsas de CC, al contrario de lo que ha hecho incomprensiblemente Nueva Canarias con el PSOE en los últimos años.

Eso no significa que el acuerdo con Fernando Clavijo no sea actualmente la mejor opción para la inmensa mayoría de los dirigentes de Primero Canarias. Pero el precio no lo pondrán el líder de CC, sino los alcaldes grancanarios. Y ahí empiezan las dificultades de Clavijo para montar un puzzle que deje a todos satisfechos: a Pablo Rodríguez, su grupo y sus groupies, que han sabido atravesar el desierto electoral, aunque al precio de crear más desierto; a Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán y más clavijista que el propio Clavijo, lo suficientemente mosqueada con el experimento teodorista y con el continuismo de Rodríguez como para montar hace unas pocas semanas un nuevo partido, Somos Gran Canaria, que casi humorísticamente tiene su sede en Agüimes, y a los alcaldes escindidos, muy preocupados por la financiación de sus campañas electorales dentro de año y medio. El orden de los factores altera el producto. ¿Sosa al Congreso de los Diputados? ¿Pablo Rodríguez al Parlamento reservándose además el número dos en la lista para, no sé, María Fernández? ¿Óscar Hernández o quizás Onalia Bueno al Cabildo? Nunca CC ha tenido tantas posibilidades en Gran Canaria, pero jamás ha debido diseñar una estrategia tan compleja, delicada y arriesgada.