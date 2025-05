Muerto por disparo de la Policía Nacional en el aeropuerto de Gran Canaria / Andrés Cruz / LPR

Supongo que a estas alturas ya todos saben que un joven gambiano de dieciocho años fue abatido a tiros el pasado sábado por la Policía Nacional en el aeropuerto. En el aeropuerto de nuestra isla, por si creen que les estoy contando algo que ocurrió en Ohio. Cinco tiros fueron necesarios para que un muchacho que portaba un cuchillo de veinte centímetros bajara la guardia y soltara el arma. A mí me parece que más de uno de los cinco tiros sobraba porque, si contamos el número de guardias y la peligrosidad del arma, el inmigrante -sí, estaba deseando soltar esta palabra- resultaba ser el menos peligroso de todos. Y sí, probablemente se haya enfadado porque estoy omitiendo que el negro ese había intentado atracar a un taxista minutos antes a punta de cuchillo. No estoy justificando la acción del chaval, claro que era necesario que sus actos tuvieran consecuencias, pero ¿cinco tiros? ¿Matarlo? ¿De verdad que la policía temió por su vida? ¿Y lo del tiro en la pierna para desarmarlo? Me pregunto si, de haber sido canario o europeo, la reacción del cuerpo de seguridad del Estado habría sido la misma. Tengo un montón de preguntas arrebatadas en la punta de los dedos y sé que también me lloverán un montón de críticas por este artículo. Sin embargo, este ser humano, porque no nos olvidemos de que era un ser humano, llegó a nuestras islas siendo menor de edad, huyendo de la pobreza, como lo hacen todos los que arriban a nuestras costas, y a los dieciocho años lo tiraron a la calle, como mismo sucede con los jóvenes canarios tutelados, para que se buscara la vida. ¿Qué haría usted si estuviese en un país que no es el suyo, sin hablar el idioma, sin un lugar en el que vivir y sin qué comer? Pues robar. Fin. Punto. No hay más. ¿Es lo correcto? Claro que no. Prácticamente todo aquello que hacemos por supervivencia está mal. Ya sé, ya sé: «Es que lo quería para droga», fíjese que no me extrañaría que para evadirse de la realidad que le ha tocado vivir se drogara. Acaso, ¿no lo hacemos nosotros con el móvil, con una serie de televisión, con la comida, con el sexo o con dios sabe qué más? ¡Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra! Y sí, a mí también me preocupa muchísimo todo lo que está ocurriendo en nuestras islas con el fenómeno migratorio, porque no hay cama para tanta gente ni comida para tanta boca. En cambio, de esos cinco tiros, una bala perdida podría haber matado también a su hijo, a su vecino, a su prima o a usted mismo de haber estado allí. ¿Estoy poniendo en duda la diligencia de la policía? No, quizá, no sé… Sin embargo, ¿podrían haberse hecho las cosas de otra forma? Me gustaría pensar que sí. Este no es un artículo para justificar la violencia de los inmigrantes ni castigar la profesionalidad de los agentes. Es un artículo para criticar un sistema que no da soluciones a los problemas que tenemos en las islas: pobreza, adicción, inmigración, suciedad en las calles, absentismo y abandono escolar. Ah, eso sí, amigo: luego hay un millón de euros para traer a Maluma, o tres mil euros para que Megan Maxwell acuda a una feria literaria donde solo cobró ella, el resto de los escritores canarios no. Si es que aquí, ya sea desde un municipio o desde otro, se despilfarra para medir quién la tiene más grande. La mala idea, digo. Ha muerto una persona y se podría haber evitado. No solo reduciendo el número de tiros, sino legislando adecuadamente. No se está haciendo nada para darnos respuestas ni a los canarios ni a los inmigrantes. Y no, fletar un avión a las siete de la mañana y llenarlo de negros para que luego se busquen la vida en la península no es humanidad, es tirar la basura en contenedores ajenos. Cada vez me gusta menos el mundo en el que vivo.