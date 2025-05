Mujer desnuda en la sección de congelados.

Viendo los vídeos de la visita al mercadillo del municipio mallorquín de Santanyí del rapero Kanye West, ahora llamado Ye, y de su esposa Bianca Censorise plantean algunas dudas. La primera afligirá a quienes estén preparando las maletas para viajar a la isla estos días: ¿Pero qué tiempo hace? Normal no aclararse. Él va con un pantalón largo de cuero negro, botas militares y sudadera gris atada hasta la garganta. Ella lleva una complicada especie de falda que por delante es un colgajo vaporoso hasta los pies y por detrás una escueta braga brasileña, unas mules de tacón y un mini top de rejilla que lo deja todo al aire. Pues conviene traer algo con manga, que por la noche refresca. A no ser que seas la mujer ornamento de un malhumorado icono contemporáneo, obligada a epatar como si estuvieras en una pasarela, y a protagonizar una performance artística incluso cuando haces cola en una heladería de pueblo. En ese caso has de enseñar muslo y pechuga en las cuatro estaciones, siete días a la semana.

Otra duda aparece en multitud de crónicas del momento en que la pareja se pasea con cara de asco rodeada de escoltas entre las docenas de turistas que invaden el lugar y les inmortalizan con los móviles. ¿Qué ocurre en Mallorca? ¿No hay un código de vestimenta para los espacios públicos? ¿Puede una mujer pasearse en cueros por la calle y que no le pase nada? Buena pregunta, que si a los hechos nos remitimos deberá responderse positivamente, pues ningún policía local se acercó a la escultural arquitecta australiana para pedirle un poco de por favor. A lo mejor la isla debe tomar ejemplo de Cannes, que este año ha proporcionado una serie de normas de estilo para pisar su alfombra roja. A saber: prohibida la ropa transparente y los diseños demasiado voluminosos, con largas colas que puedan obstaculizar el desplazamiento de otros invitados. Al parecer, el rígido protocolo no solo trata de evitar que los volantes del vestido de una influencer ocupen tres butacas en una proyección, sino que fue una reacción a la mismísima Bianca Censori y su polémico paso por los últimos Grammy. En la entrega de los premios de la música se presentó junto a Ye ataviada con un abrigo de pieles hasta los pies, y cuando se lo quitó llevaba un minivestido como una segunda piel de cristal y sin ropa interior. Hubo conmoción planetaria y nervios, y la pareja acabó expulsada de la gala, aunque hay quien sostiene que el rapero ni siquiera estaba convidado. En Cannes quieren que se hable de cine, y no de las nalgas de la modelo de turno, pero de momento no están consiguiendo su propósito y las bellas acuden a los estrenos como siempre, vistiendo lo que les da la gana, porque si algo tiene un código son diferentes interpretaciones.

Sin ser Hollywood, o Cannes, o los Grammy, en el supermercado de mi barrio tomado parte del año por turistas también se encuentran con algunos desafíos indumentarios dignos de comentar. "¿A ti esto te parece un vestido?", me pregunta una cajera, que busca complicidad porque ha parado a una señora descalza y en bikini que lleva atado a la cintura un minipareo de pedrería. La clienta asegura que lo que porta es suficiente porque "hace mucho calor". Como no es Bianca Censori, sino una centroeuropea de mediana edad entrada en carnes, y encima no lleva al lado un rapero ceñudo de dos metros, se queda sin su ratito en pelotas en la sección de congelados.