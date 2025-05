Guiniguada, basurero de desidia de una ciudad decadente

El Guiniguada corriendo en una fotografía de 1927. / Fedac

El Barranco de Guiniguada lleva demasiadas décadas erigiéndose como muestra silenciosa del abandono institucional. Un espacio que alguna vez tuvo la capacidad de conectar e integrar la ciudad y que hoy se muestra como un espejo roto del deterioro urbano. Lo que podría haber sido un vergel, pulmón verde en pleno corazón de Las Palmas de Gran Canaria, se ha transformado en un auténtico basurero. Un paisaje que, en lugar de inspirar, languidece. Un barranco podrido por la desidia.

Lo más sorprendente es que, después de casi medio siglo de olvido desde que se presentaron los primeros planes de actuación allá por los años 80, el Ayuntamiento vuelve a sacar del cajón el futuro del Guiniguada. Esta vez con una propuesta ambiciosa, millonaria y aparentemente transformadora: revolucionar todo el entorno, reimaginar la zona y conectarla, por fin, con la ciudad. El proyecto incluye cohesionar el barranco con Vegueta, tratando de coser una cicatriz urbana que nunca terminó de cerrarse.

Pero la pregunta es inevitable: ¿cómo se puede pensar en grandes intervenciones si ni siquiera se mantiene lo que hay? ¿Qué sentido tiene soñar en alto cuando a ras de suelo lo único que se ve es abandono? Resulta paradójico e indignante que se hablen de inversiones millonarias mientras el barranco sigue cubierto de escombros, desperdicios y maleza. Culpa de los hediondos que maltratan lo nuestro y también de una administración incompetente.

Aún más preocupante es la desidia o tal vez el hartazgo de la ciudadanía capitalina, que apenas ha reaccionado ante esta nueva oleada de promesas. Solo 1.400 personas han participado en una consulta popular para decidir el destino del Guiniguada, de un total de 380.000 habitantes censados en la ciudad. Un número ínfimo, que retrata el nivel de desconexión entre la ciudadanía y sus espacios públicos, o quizá la profunda desconfianza en que algo vaya a cambiar realmente.

El Guiniguada es solo uno de los muchos puntos que claman por atención urgente. Mejorar este espacio es una necesidad, sí, pero también lo es potenciar una política real por barrios, combatir la suciedad endémica, erradicar la inseguridad, y buscar soluciones efectivas a la indigencia y al fenómeno migratorio excesivamente acuciante.

Este barranco podría ser mucho más que un parque urbano. Podría ser un símbolo. Un canto a la segunda oportunidad para una ciudad que decide volver a quererse, a cuidarse, a recomponerse. Pero para eso hace falta más que planos: es necesario voluntad, ternura urbana, y memoria.

Es hora de actuar con coherencia y responsabilidad. No bastan los 'renders' espectaculares ni las promesas de siempre. La ciudad necesita hechos. El Guiniguada, como toda Las Palmas de Gran Canaria, merece una transformación real, no solo estética, sino estructural y social. No podemos seguir permitiendo que lo que fue un eje vertebrador se convierta en la metáfora del fracaso colectivo. No se trata solo de regenerar un barranco. En juego está recuperar una ciudad decadente, que ha dejado de latir.