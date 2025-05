Pisar la mierda

Los políticos tienen que huir de determinados personajes como si se tratase de un pedazo de mierda sobre la única acera que tiene su calle. Es lo que no hizo Gustavo Matos, vicepresidente del Parlamento canario, al aceptar un encuentro con el legendario Derbah para echarle un cabo en las actividades del libanés en la geografía turística de Tenerife, según consta en las investigaciones de los agentes de la Seguridad del Estado sobre narcotráfico. El cargo socialista aceptó presentarse en la nada invisible cafetería de El Corte Inglés porque el poderoso en la sombra es un personaje normal en la Isla, o mejor dicho: ha sido normalizado, incorporado a la estructura productiva de los negocios. Ocurre con estos elementos made in Canarias llenos de cadenas de oro y con vehículos de más de 100.000 euros que tienen amigos en Hacienda, la judicatura, la fiscalía, la policía, ministerios... Y, no iba ser para menos, en la espina dorsal de la política regional, la Cámara que legisla.

El diputado pisó la enorme cagada y arrastró los restos apestosos hasta Teobaldo Power, después de desplegarse como un pavo real frente a las demandas de acogida en su seno del prohombre de las tinieblas. ¿Puede continuar Gustavo Matos en el templo de la democracia? Ni de broma, su manantial de apoyo a Derbah, en una especie de conjura contra la verdad, debe tener como respuesta la petición colectiva de que dimita y que se coja el tiempo que necesite para pasar por la barbería. Y es importante que lo haga porque ha hecho puntería sobre la membrana más fina: los que tienen que sudarse el sueldo a diario están hasta el coxis de estos personajes que, con un par de llamadas por el móvil, desvalorizan el Estado de derecho, como si reventarán de una patada contra la pared una milhoja rellena de merengue. Esto es irreversible, el daño no lo cura ni un expediente del partido, ni el pañuelo de Cerdán, ni tampoco una rueda de prensa de una hora y más. Tiene que marcharse, el Parlamento atufa.

La moda a la hora de pillar a alguno en un renuncio es argumentar contra la filtración de documentos. Los periodistas lo que hacen es buscar fuentes, por lo que no es de recibo revestir la obtención de información como algo delictivo. La Constitución recoge el secreto profesional y la cláusula de conciencia, derechos que no han sido reglamentados por la falta de interés político de unos y otros. Por ello, es un derrape democrático que Gustavo Matos busque consuelo en el trampantojo de la filtración, que existe desde antes del Watergate.