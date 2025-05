La rana y el escorpión

Ejemplar de la rana. / Henrique Nogueira

Me perdonarán si hoy soslayo el carácter desenfadado de estos «tropezones» para desahogarme de una situación que me afecta mucho más de lo que quisiera, pero que creo merece ser reseñada, pues no solo es consustancial a la naturaleza humana sino que incluso ha sido objeto de una fábula.

Llevo ya años en una encerrona profesional, sometido a los caprichos de una cruel Administración cuya vocación consiste en dilatar, embrollar, prorrogar y hasta trolear la aplicación de la ley. Y todo ello me ha obligado a transigir, ceder e incluso rebajarme para ayudar a una persona sometida a los mismos avatares compartidos, pero que de pronto ha decidido volverse contra mí, endilgándome el papel de chivo expiatorio de los desmanes de unas instituciones contra las que sabe que no puede ganar. Y la fábula que ilustra mi predicamento es la siguiente: un escorpión necesita pasar al otro lado del río, y le pide a la rana que le lleve sobre su lomo. Le despeja sus temores de ser picada alegando en pura lógica que de ser así morirían los dos. La rana accede y cuando van a media travesía el escorpión pica a la rana y perecen ambos. La moraleja es simple, el escorpión no puede sustraerse a su propia naturaleza.

Yo he hecho de bienintencionada rana, sacando fuerzas de flaqueza para ayudar a mi pasajero a franquear un río de turbulentos escollos burocráticos. Y cerca ya de superar la prueba, me ha picado. Por suerte he sobrevivido… y de paso se ha puesto a salvo también él.

De momento.

*

Y ya en la misma vena, recordarán el famoso minicuento de Augusto Monterroso que por su capacidad de síntesis me alegro de poder reproducir aquí: «Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí».

Pues bien, cuando yo me despierto por las mañanas, sigue allí al acecho la criatura que me picó en el capítulo anterior. Y no es que me sirva tampoco de consuelo la legión de dinosaurios que le acompaña, común a todos los mortales en estos tiempos de tribulación.

*

El otro día publicaba la prensa un consejo de Antonio Garrigues Walker, digamos que para ilustrar la vitalidad de sus recién cumplidos 90 años, insistiendo sobre la importancia de mantenerse activo, y de no jubilarse nunca. Pero añadía una frase cuya literalidad no recuerdo en este momento pero que en esencia rezaba más o menos así: «Que cuando despiertes por la mañana, tengas un proyecto en mente».

Esto es lo que yo quisiera para mí al despertarme, un proyecto ilusionante, posiblemente vinculado a la presencia y/o colaboración de mis nietos, libre de toda horda de amenazantes saurios.

¿O acaso es mucho pedir?