Elige vida

Interior ordena no multar a quienes posean o consuman drogas en vehículos estacionados

«Elige promesas incumplidas y desear haberlo hecho todo de otra forma. Elige no aprender nunca de tus errores. Elige ver como la historia se repite. Elige la lenta reconciliación hacia lo que puedes conseguir en lugar de lo que siempre has querido. Confórmate con menos poniendo cara de valiente. Elige la decepción y elige perder a tus seres queridos, … ¡Mientras se alejan de tu vista una parte de ti muere con ellos!, … hasta que veas que en el futuro, uno a uno, se han ido todos y no quedará nada de ti que se pueda calificar de vivo o muerto».

Mark Renton, el protagonista de Trainspotting, terminaba así su speech en su secuela en la cual, ya cuarentón y desenganchado, carga con nuevas decepciones y sobre todo un sentir de haber visto la vida pasar sin darse cuenta. Todo un corolario que justificaría su inmediato retorno a las drogas. La vuelta a la escapada para alguien tan inteligente como frágil o insensato. Y sin embargo, su condena o su triunfo es que ya solo puede quedarse a contemplar la tierra baldía. Esta película trazó un retrato generacional y pudo ayudar a entender alguno de los motivos que empujaban a la juventud al consumo de drogas, y por ende, a una vida (corta) de sufrimiento.

Según Estudes, la encuesta oficial sobre el consumo de drogas en jóvenes de nuestro país, casi el 20% de los y las estudiantes entre 14 y 18 años han consumido pastillas para la ansiedad alguna vez en la vida. Se incluye tanto a quienes lo hacen con receta médica como a los que las adquieren sin control alguno. Es cierto que la normalización del consumo de ansiolíticos, benzodiacepinas o hipnosedantes se da entre varios estratos de nuestra población (mayores, mujeres con antecedentes de diferentes violencias, personas que están solas…), y esconde diversas causas complejas. Entre ellas la saturación de la atención primaria, la falta de recursos de carácter terapéutico para buena parte de la población, los intereses de una industria muy lucrativa, o los resultados de un consumo doméstico mediatizado por las redes sociales, cada vez más sedentario, solitario y a la vez invasivo respecto a la privacidad o al respeto a las diferencias (por la presión de que me vean con un standard socialmente aceptado).

La gran pregunta es cómo prevenir que toda una nueva generación normalice el uso de drogas legales como algo sin base médica ni excepcional, sino como síntoma de una sociedad que no sabe gestionar la propia frustración que genera.