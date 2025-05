El Papa tímido

La postura del nuevo Papa León XIV sobre la invasión rusa despierta esperanza en Ucrania

La fumata blanca me sorprendió con el Nazarín de Galdós en las manos. Conforme aparecía el nuevo prelado de la Iglesia Apostólica y Romana, no dejaba de pensar en la lectura y la extraña relación entre lo que escribió el grancanario y la reluciente silueta del Papa agustino. Un hombre surgía de las sombras de la Basílica de San Pedro para encontrarse, por fin, con la cristiandad y certificar, de este modo, la presentación del vicario de Cristo sobre la Tierra. Pasar del anonimato a la plena consagración ante miles de almas deseosas de conocer al individuo que ostentará el cargo de pastor de la humanidad creyente.

Me alegró sobremanera de que el elegido no quisiera, en primera instancia, aceptar la responsabilidad de convertirse en el guía de los fieles, ni tan siquiera aspirase a ella, y mucho menos hiciera campaña en este sentido. Esta humildad, unida al nerviosismo patente en sus gestos, me dibujó una personalidad discreta, renuente a la ambición y el boato, de buen grado reservada y hasta tímida. Pensé para mí que ya era hora de que los extrovertidos dejaran paso a los que no exageramos las formas ni alzamos la voz gratuitamente. Prometía un tiempo de prudencia, sosiego y meditación. Pero la lectura de Galdós me hizo poner los pies en el suelo. Al escuchar que el ahora Sumo Pontífice había sido misionero en el Perú, volví de inmediato a los renglones del Nazarín: «En esta vecindad muchos lo tienen por un santo, y otros por un simple». Cuántos de los que conforman el Colegio Cardenalicio no se habrán hecho idéntica reflexión y cuántos, de los que le conocieron como prior de la Orden de San Agustín, no habrán pensado en lo mismo. Vivimos en una época de exposición, incluso de estúpida exhibición, y un Papa que huye de semejante perspectiva suena extraño, incómodo para algunos y necio para otros.

Aunque soy un ateo irredento, nieto de un seminarista y con un primo hermano cura, opino que ya está bien de tanto dirigente, espiritual o no, que se alía con la vanidad, la soberbia y la vehemencia en las actitudes. Así que me gusta León XIV por su compromiso personal y por aquello tan viejo, como poco respetado, de predicar y dar trigo, una virtud ausente entre muchos que visten sotana y otros que parecen ansiarla, como los políticos de nuestros días. Espero que el monseñor Prevost, de ascendencia hispana pero nacionalidad estadounidense, haya aprendido de la tradición apostólica y, sobre todo, de la historia cinematográfica de su propio país. En concreto, de una espléndida película firmada por Frank Capra (La mujer milagrosa, 1931), en la que el cineasta advierte al espectador del peligro que corre la fe: «La religión es estupenda si se vende e inútil si se regala». Curiosamente, el Papa León XIV salió a la luz «regalando» la paz al mundo entero, mientras que, a pocos metros de allí, los visitantes de los Museos Vaticanos compraban la entrada para acceder a los recintos sagrados de la Ciudad Eterna. Suerte al nuevo prelado en su Pontificado, pero el poder, se vista como se vista, incluso con esclavina y cruz al pecho, tiene a la contradicción sentada a la vera.