Miedo en las aulas

Retortijones de barriga antes de entrar a clase. Negación de ir a la escuela. Los llamados, en Psicología, trastornos psicosomáticos en el hogar, tan chicos y ya segregaban cortisol por la suprarrenales. La escuela en tiempos que la autoridad del maestro era respetada por el axioma de Magister dixit, pero origen de tantas fobias con solo oler a goma y cepillo de borrar, material escolar siempre a punto para afinar la puntería de airados maestros contra los que estaban enredando o «mirando para los celajes». La profesión de maestro valorada al máximo en tiempos de la República y que la Dictadura purgó a miles a los que mandó al exilio o al paredón. Entonces igual que el pueblo llano hizo suya la frase de «vivir como un cura» (les asistía toda la razón), también se hizo popular la de «pasar más hambre que un maestro de escuela». Trataban y enseñaban a un alumnado educado en el respeto a los mayores, el temor de Dios y ganas de labrarse un futuro siendo «hombres de provecho», ellos; ellas fieles esposas al servicio del hombre y la crianza de los hijos. Ni se les ocurriera pretender seguir estudiando. «Las mujeres son para la casa», se decía y practicaba en familia, instituciones como la Iglesia y el Estado. Baste el ejemplo aleccionador de la Sección Femenina en sus programas de cocina, costura y cuidado de los hijos. Cambiaron las tornas cuando se comenzó a hablar, escribir y decretar leyes sobre los derechos del niño y obvio la mujer por siglos de maltrato consentido. Siendo ministro del gobierno Maravall se crearon los consejos escolares que dieron la palabra y opinión a los padres dentro de los claustros de los colegios. Emitían su opinión y voto sobre los horarios, los alimentos o las penas por falta de disciplina. Se democratizó la enseñanza y hubo intentos de restarle al profesor su poder de decisión sobre la elaboración e impartición del currículo. El derecho del menor prevaleció sobre el deber y hubo criaturas de 10 años que, sin mediar ningún acto de maltrato, amenazaban a sus padres con una denuncia a la Dirección General de la Familia y el Menor o la Guardia civil. «Por si acaso». Medida preventiva que los alumnos deducían, tergiversaban de lo que había dicho el profesor o habían escuchado en la calle o la televisión en el día de la conmemoración de los Derechos del niño el 20 de noviembre. Hasta que llegaron las generaciones que publicistas de redes o sociólogos denominaron con letras del abecedario y todos los alumnos disponen del último modelo de móvil o tabla de alta tecnología. Desaparece la dulce, plácida e idílica etapa de la niñez calificada como de latencia por el Psicoanálisis, sin trauma, se llega a la adolescencia educada en el ocio, la ley del mínimo esfuerzo y el consentimiento. Momento evolutivo que cada vez se adelanta más en una pubertad precoz que antaño se divertía jugando al fútbol o coleccionados cromos, las chicas con muñecas y hoy se distraen con cualquier tipo de imagen reflejada en un plasma. La adolescencia como un mito narrado por filósofos como Schopenhauer que la describía como un caballo desbocado. Los confesores tomaron la frase y aconsejaban que había que embridarlo con la oración. Vargas Llosa arremetió contra el mito en la novela histórica La ciudad y los perros, un colegio donde la mayoría de los chicos eran unos zafados, gamberros dirigidos por maestros, déspotas militares. Un ciclo vital que se caracteriza por la búsqueda de sensaciones origen del comportamiento social, pero también antisocial. Parece que es esta característica la que prevalece en los institutos. Día por día se ve, se escucha el rebumbio en las aulas. Vocinglería, desorden cuando entra el profesor o profesora, un colega más que tiene la obligación de aprobar unas materias que para aprenderlas se desprecia la memoria y la mayoría de los alumnos percibe sin interés. Abunda la indisciplina no solo en la falta de atención sino por la disrupción que basta que sean pocos para que el profesor se vea impotente de controlar. Mandar a la dirección o, en caso externo, la expulsión de la clase puede provocar la protesta airada de uno de los padres. El extremo de antaño cuando la pena impuesta de un maestro provocaba, enterado el padre o la madre, un doble castigo, arresto en el hogar. «Como si los padres quisieran eludir toda responsabilidad sobre los hijos y seamos nosotros los que tengamos que asumirla», comentan profesores impotentes de controlar tanta disrupción y ausencia de ayuda institucional. Hay quienes han inventado un término propio de la Literatura o una serie de televisión: los chicos llegan hoy a las aulas «asalvajados». Consecuencia: ya el profesorado no pide la baja laboral para operarse de nódulos en la garganta de tanto gritar desde la tarima hasta los últimos pupitres de la clase. Ahora la solicitan por estrés y ansiedad. Se tratan con psiquiatras y psicólogos durante un tiempo, pero regresan al puesto de trabajo cuando perciben el aula, no como un espacio de creatividad y formación de nuevas generaciones, sino como lugar de recurrentes sueños de agobio y pesadillas, ansiedad anticipatoria antes de que sucedan situaciones que generan un intenso estrés. Por eso son muchos los que deciden cambiar de empleo, buscan posibles alternativas con que ganarse una vida, cada vez más cara y apremiante. Las instituciones, la familia, la sociedad que hacen oídos sordos ante un reclamo de mínima comprensión pierden a muchas y muchos docentes talentosos que responden a lo que antes se decía, y con razón, «maestros con vocación».