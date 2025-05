Las penurias de viajar entre las islas

Las comunicaciones por mar entre las islas de este archipiélago han dado un salto de gigante comparadas con la época pasada donde las penurias de todo tipo estaban a la orden del día, en aquellos primitivos barcos veleros donde era toda una odisea navegar para trasladarse de un terruño a otro. Para dar una idea, veamos lo que nos cuenta el Doctor Domingo J. Navarro en Recuerdos de un noventón, con ocasión de un reboso en el viejo muelle de Las Palmas junto al parque de San Telmo a finales del siglo XIX , cómo se las ingeniaban nuestros abuelos para desembarcar en la playa de la bahía de Las Isletas.

He aquí una parte del relato que no tiene desperdicio: «Dos horas largas, después de echar las anclas, tienes aun que sufrir los repetidos bandazos del pequeño buque que se mece como una cuna de chiquillo llorón. Al cabo, te arrojan cual si fueras un fardo, en la alquitranada lancha y… rema, que rema, cuando ya te creías en la deseada playa, oyes sobresaltado grita… ¡cia!, ¡cia…!, ¡aguanta a babor...y notas acongojado que la lancha se detiene y que las embravecidas olas la combaten con ruido atronador. Todo encogido y encomendándote a Dios esperas el fin de tus días, cuando vuelves a oir la misma voz que dice ¡ahora! arranca; voga avante….jala, jala firme, que viene jacío; y tembloroso, con el alma entre los dientes, te encuentras embarrancado a nueve o doce varas de la orilla, temiendo a cada instante que te traguen las olas. Un marinero casi desnudo se echa al agua y al emparejarse contigo te grita ¡upa..!, a cuya voz, otro te suspende y te coloca a horcajadas en uno de los hombros de aquel anfibio: el momento es crítico; el oleaje sigue y a cada choque crecen los traspiés del marinero que, si no cae contigo y te da un buen chapuz y no pequeño revolcón, te deposita al fin sobre la mojada arena…..». Esta era la odisea de nuestros antepasados con el correspondiente mareo.