La ausencia de Emilio Navarro

El nuevo presidente del PP de Tenerife, Lope Afonso, fue elegido por aclamación; en los últimos tiempos, si no eres elegido por aclamación en congresos unánimes como una bandada de estorninos no eres nadie. Lo que ocurre es que las crónicas periodísticas son inexactas. Hubo un militante del Partido Popular tinerfeño que no votó por Afonso: Emilio Navarro, su predecesor en el cargo, senador y alcalde de Santiago del Teide, que simplemente ni participó en la organización del congreso ni apareció por ahí. La sonrisa franciscana de Lope se derramó cálidamente por todo el Recinto Ferial y se agitaron las banderitas y se insistió en la unanimidad eucarística de los cargos, cuadros y militantes, pero el tipo que ha dirigido el partido en los últimos cuatro años ni siquiera asomó el hocico.

Emilio Navarro se siente maltratado. En realidad sabía que lo esperaban en la bajadita. Navarro -- táctico inteligente, habilidoso vendehumo, con un sorprendente y para algunos preocupante número de contactos políticos y empresariales en los sures tinerfeños -- fue un recurso extremo del PP cuando Manuel Domínguez asumió el liderazgo regional de la organización. Lo cierto es que el partido estaba devastado. Los conservadores tinerfeños siempre han tenido como principal hándicap su escasa y frágil implantación municipal. Y sin una sólida implantación municipal es muy difícil ganar alcaldías y crecer electoralmente. Navarro formaba parte de una periferia que tranquilizaba a Domínguez. Lope Afonso – el candidato ideal – no podía tomarle el relevo, porque se había dado de baja en el partido por una disparatada condena por prevaricación que terminaría anulando en febrero de 2022. Casi inmediatamente Afonso fue nombrado por la Junta Directiva Insular coordinador general de Tenerife.

Dicen que Navarro encapsuló a Lope Afonso en ese puesto, más imaginario que material, y se dedicó a activar sus propias decisiones. Después de las elecciones de mayo de 2023 Navarro prohijó dos pactos con el PSOE. En virtud del primero el PP apoyó la elección de Jennifer Miranda como alcaldesa de Granadilla. Gracias al segundo otra socialista, Olivia Delgado, sería alcaldesa de Arico: un pacto entre la primera fuerza, el PSOE, y la cuarta, el PP. Coalición Canaria, segundo partido en número de votos, quedó fuera del gobierno municipal. Estos dos acuerdos se cerraron con la bendición de Emilio Navarro y sin ser debidamente consultados los órganos de dirección insulares y locales, que debieron asumirlos como hechos. Concretamente el pacto de Granadilla irritó a los coalicioneros aunque no afectó el acuerdo entre Fernando Clavijo y Manuel Domínguez, que se habían juramentado bastantes semanas antes para articular un gobierno de coalición si daban los números. Lo de Ganadilla se arreglaría más tarde, y así ocurrió con una moción de censura presentada y votada el pasado marzo, que supuso el retorno a la Alcaldía de José Domingo Regalado.

Por supuesto, y conociendo el percal, a Afonso no le resultaba irresistible contar en su núcleo duro con Navarro. Ha elegido como secretario general a David Crego, un joven con el que comparte el aspecto de boy scout, muy deportista y devoto de su pueblo, que actualmente ocupa una dirección general en la Consejería de Educación, y como coordinadora a Luisi Castro, exalcaldesa de Güimar, populachera y chafardera, pero con una lealtad a prueba de bomba. Navarro tampoco ha dicho nada. Lo suyo, ahora, es el cultivo del silencio incomodante. Por supuesto quiere seguir siendo alcalde y senador en el futuro. Y ha inscrito una agrupación de electores (no un partido) como quien se compra una pata de conejo, para que la suerte lo libre de todo mal. Una pata de esos conejos que riscan la perra.