Revuelo ideológico en Artenara…

Artenara en los años 30 del siglo XX. / FEDAC

A la hora de abordar el contenido de una crónica, es necesario conocer el valor de su naturaleza. El marco general indica el rumbo de su significado y es recomendable no entrar de manera abrupta para que el lector no se encuentre subyugado por la opinión unidireccional del cronista. Cuando se trata de aspectos ideológicos hay que tener en cuenta los matices porque son los que permiten construir de manera fidedigna el tema que se trata de poner en valor.

En fecha reciente, en estas páginas se ha publicado un reportaje en el que desde el mismo título se juega con el posicionamiento ideológico, lo que ha llevado al lector a colocarse en las antípodas de la realidad. Es cierto que está enmarcado entre interrogantes pero que así y todo no atenúan la objetividad, sin dejar de ser un desvío conceptual.

La convocatoria por parte del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas a nueve personajes de Artenara, todos pertenecientes a Acción Popular, partido de derechas en la segunda República, ha creado un cierto revuelo al considerarse una interpretación distinta a lo esencial.

Junto a los nueve protagonistas mencionados está el alcalde de entonces Manuel Luján Sánchez también anclado en la órbita de la derecha, perteneciente al partido Acción Popular Agrario. No obstante, hay que acudir a los hechos reales sin que los mismos hayan sido mencionados en las líneas del reportaje por parte de quienes ejercieron como informantes. En este sentido, hay que decir que una noche de noviembre de 1940 se presentan en Artenara dos militares al mando del Brigada de la Guardia Civil Olegario Rodríguez Joaquín, delegado gubernativo del Norte y célebre por sus acciones represivas en la comarca después de 1936, con el fin de detener a la exalcaldesa doña Juana García Rodríguez y al maestro don Juan Antonio García Lorenzo, a lo que el alcalde, a quien piden colaboración, se opone con firmeza. El alcalde los invita a una copa en el bar situado frente a la iglesia. Allí toman un par de rondas que beben con fruición. Al cabo de un rato, el brigada saca una lista de personajes de Artenara y le preguntan al alcalde sobre la colaboración de aquellas personas en el ayuntamiento durante la Segunda República y tiene el encargo de pedirles responsabilidades públicas. El alcalde, que desde un principio sospechó de las intenciones de los milicianos, tuvo la habilidad de no ingerir alcohol. Les dijo que aquellos personajes eran personas honradas tanto o más que lo que podían ser ellos o él mismo. Ante la insistencia de los militares, el alcalde coge por el cuello al brigada Olegario de manera beligerante a la vez que le dice «de Artenara no saldrá ningún vecino y que ellos desde aquel momento tenían que abandonar el pueblo».

Estas afirmaciones fueron expresadas muchos años después ante el alcalde de Gáldar, don Antonio Rosas Suris, cuando ambos munícipes recordaban los convulsos tiempos pasados y que están recogidos en el libro del cronista de La Aldea de San Nicolás, titulado «Guerra Civil. Golpe y represalias en el Poniente de Gran Canaria» (Anroart 0).

En este sentido, se escribe una página histórica en este pueblo cumbrero distinta a la que se escribe en otros municipios de la isla, donde los alcaldes fueron catalogados como «alcalduchos». La oposición y enfrentamiento del Alcalde de Artenara hay que sintetizarla como «un alcalde de derechas defiende a sus vecinos que son de derechas», frente a la milicia represora, y en la que más allá de la ideología del nuevo régimen establecido en España en julio de 1936, prevalece la humanidad y la conciencia representativa de la comunidad municipal.

El alcalde Luján Sánchez permaneció en el cargo durante tres décadas en las que gestionó múltiples servicios para su pueblo como fueron la construcción de ocho grupos escolares, red de abastecimiento de agua potable, inicio de la instalación eléctrica, instalación telefónica, carreteras y mejora de caminos y puentes en los barrancos, potenciación de las fiestas populares en colaboración con los párrocos. Todo ello en gran medida llevado a cabo con las aportaciones económicas ministeriales que había que solicitar en los despachos del gobernador civil y del Cabildo. El ayuntamiento, en nombre del pueblo, reconoció esta constante dedicación poniendo su nombre a una calle.