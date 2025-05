Ay quién maneja tu barca, Melody

Ya no te puedes reír ni de Eurovisión, un asunto de Estado. Nosotros el siglo pasado teníamos por costumbre los hermanos mofarnos los unos de los otros cuando hacíamos una pifia muy gorda o perdíamos al parchís, al grito de "guayominí cero points". Guayominí era Royaume-Uni, el Reino Unido en el francés de las presentadoras del blanco y negro, que siempre le daba nada y menos a España en las votaciones del concurso televisivo. Según mi padre, por motivos políticos ancestrales, como Portugal nos apoyaba a nosotros por simpatía, y las repúblicas bálticas se elegían entre ellas por gélida afinidad. También le cantábamos a nuestro progenitor "ay quién maneja mi barca, quién, que a la deriva me lleva, quién" cuando se perdía conduciendo por las afueras de Zaragoza camino de las vacaciones en Valencia, todos los veranos igual, a la ida y a la vuelta. Todavía entonamos la letrilla de Remedios Amaya, eurovisiva que quedó última con cero points empatada con Turquía y años después se reivindicaría como una artistaza, si sale una autoridad a la palestra con una marcianada. Verbigracia, Pedro Sánchez hace unos días elevando a la categoría de problema de política internacional de primer orden un festival hortera de las televisiones que pocos eligen frente a Netflix. Meter a Gaza, el televoto y al pérfido gobierno de Israel en una discusión sobre un certamen inane al que podías no haber ido, y que has perdido por goleada, es la nueva y sorprendente forma de conspiranoia que nos quedaba por ver. El año pasado al presidente socialista le encantó el horroroso tema Zorra con que Nebulossa representó a España y también quedó en la cola, debió ser el patriarcado. Con Feijóo, obligado por los suyos a "ilusionar" hasta extremos imposibles, ganaremos Eurovisión.

El sionismo ha abofeteado a Sánchez en la cara de Melody, la participante por España. Eso, y que su canción podía perfectamente no gustar. Tal vez la joven artista sevillana cantó Esa diva sin sentimiento, no todas son Remedios Amaya. Quizás no se la creyó. Resulta incongruente defender que "una diva es valiente, poderosa" y "resurge bailando" en el escenario, y luego encerrarse en casa porque has hecho antepenúltima. Zarrapastrosa en el aeropuerto y dolida con el mundo una semana después como si la hubieran mandado a la guerra y no a un chiringo musical al que concurrió voluntariamente. También eso lo estamos pagando en la televisión pública, la atención a un berrinche adolescente en horario de máxima audiencia. Aludir a la salud mental y a la conciliación familiar para justificar una espantada poco profesional y propia de novatos clama al cielo, a ver qué madre se toma nueve días para recuperarse de una decepción laboral y no se encuentra con el finiquito. Con el mismo nivel de autocrítica que exhibe Pedro Sánchez, saltó contra los programas que se han cachondeado de su aventura musical en Basilea, señalando sin señalar a Broncano. Ya no te puedes reír ni de Eurovisión. No sé quién maneja la barca y la carrera de Melody, deben ser los Abogados Cristianos, tan escasos de salero y que cuentan con los dedos de una mano los temas susceptibles de choteo que no les afrentan. Melody, hija, qué mal perder tienes. No te tomes las cosas tan en serio, eras más graciosa de pequeña con la canción de los gorilas. Que por cierto, según han comprobado los científicos, son animales con un sentido del humor y una capacidad para la burla envidiables.