El otro día, concretamente el 21 de mayo a las tres de la tarde, me topé en Instagram con un reel que tuve que ver dos veces para creérmelo. Confieso que la primera vez llegué hasta el final porque estaba esperando el momento en el que las protagonistas dijesen que el espectáculo que estaban dando era una broma y entonces yo podría soltar el aire que llevaba conteniendo durante los dos minutos y siete segundos que dura el vídeo.

Hubo más riesgo de muerte súbita por vergüenza ajena que por hipoxia. La segunda vino motivada por la necesidad de cerciorarme de que aquello no había sido fruto de mi imaginación. Y no, no lo había sido. Allí estaban de nuevo la andaluza Martina Valarde, secretaria general de Podemos en Andalucía, y Noemí Santana, homóloga de Valarde en el partido por Canarias. Antes de ponerme a escribir el artículo tuve la picardía de descargar la grabación, no fuesen a darse cuenta del ridículo que estaban haciendo y les diera por eliminarlo, lo que me dejaría a mí, al escribir este texto, como se dice coloquialmente: «con el culo al aire».

Ya voy, ya voy, que si no han visto las imágenes la curiosidad tiene que estar mordiéndoles las pantorrillas. En el reel se ve a estas dos mujeres sentadas en un sofá, una de ellas repantigada como si estuviera en el salón de casa, la otra en una postura más modosita, criticando lo sucedido esa mañana en el pleno, al que calificaron de «circo» y de «espectáculo absolutamente lamentable.» ¡Qué novedad!, pensé. Al parecer, la sesión de control parecía un patio de colegio y el resto de los dirigentes, los matones del patio, les habían hecho bullying.

Les agradecería que no les faltaran al respeto a los niños, pues les aseguro que en el patio de un colegio hay muchísima más educación que en cualquier acto político. Y así, como quien no quiere la cosa, les recuerdo a ambas que este tipo de abusos, cuando se da en el contexto laboral, se denomina moobing, pero claro, esto deberían saberlo, que son políticas del congreso y muy inteligentes (!).

Se les veía a ambas muy afectadas, así lo manifestó Valarde cuando dijo: «Por qué estamos aquí, nosotras hemos venido aquí a hacer política, a mejorar la vida de la gente y esto nos parece ridículo.» Santana, además, añadió: «Cuando ves esto in situ entiendes la desafección que tiene la gente por la política, si estos son los representantes públicos […].» Señoras, yo lamento decirles que la imagen de ustedes en el sofá criticando a sus compañeros, -ojo, que se merecen las críticas- a través de una red social, también me pareció bastante vulgar. Qué sí, qué sí. Que todos alguna vez tras una reunión de trabajo hemos puesto a parir a los jefes o a los compañeros que peor nos caen con aquellos con los que tenemos más afinidad.

Pero no lo hacemos en directo para Instagram, ni somos políticas, es decir, supuestamente un ejemplo a seguir (me da la risa, perdón), ni cobramos una pasta al mes para salir en redes diciendo mamarrachadas. ¿Tenían razón en todo lo que dijeron? Probablemente. El problema está en que el medio y las formas que usaron no presumían más respeto que el que pretendían quitarles a las personas sobre las que hablaban. Son diputadas. Si consideran que en el congreso se da una situación de moobing, que no bullying, que lo denuncien ante quien deban hacerlo y no en un vídeo de dos minutos en el que solo les faltó el «Agárrame el cubata.» Tienen ustedes razón, señoras diputadas, nosotros también nos preguntamos qué hacen ahí y por conductas como las suyas y las de sus colegas, la política ya nos da, cuando menos, pereza. Háganselo mirar también ustedes.