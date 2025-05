30 de mayo: Canariedad y juventud

Canariedades / LP/DLP

Recientemente he vivido una experiencia curiosa, desde el punto de vista profesional. Me he incorporado a la docencia después de 23 años. La última vez que había dado clase en varios colegios concertados fue en el año 2001, a alumnado nacido en 1987 aproximadamente. Mucho ha cambiado en estos veinte años en la sociedad canaria (y mundial) pero mi impresión es que con respecto a la conciencia de canariedad en la gente joven hemos retrocedido. Me explico.

No digo nada nuevo si afirmo que es un consenso pedagógico la conveniencia de educar y lograr un desarrollo de la infancia desde la valoración de su propio entorno y contexto. Se hace necesario no solo por ser una herramienta de aprendizaje fundamental sino porque genera un proceso muy positivo de reforzamiento de la autoestima en los niños y en los jóvenes.

Estas últimas décadas hemos vivido momentos importantes de cambios en la estructura del sistema educativo y en las metodologías de enseñanza. La incipiente incorporación oficial de los contenidos canarios al sistema educativo se ha hecho en este proceso de cambio. Se trata de incorporar a la escuela nuestro acervo cultural para lograr que el alumnado sea capaz de interpretar la realidad canaria actual y sentirse parte de una sociedad viva.

Pese a recientes polémicas (hace unos dos años) sobre los contenidos canarios en la educación, considero que estamos mucho mejor que hace 20 años, e infinitamente mejor que hace 40 años. En la actualidad existe una asignatura obligatoria de Historia de Canarias en la educación secundaria, se han implementado, por ejemplo, contenidos canarios en asignaturas de 2º de bachillerato, como Geografía e Historia, se trabaja en muchos centros de primaria con contenidos canarios e incluso el Cabildo de Gran Canaria (junto a la Federación de Lucha) tiene un exitoso programa de incorporación de la Lucha Canaria a los centros de secundaria.

Pero entonces, ¿Por qué digo que ha retro cedido la canariedad entre la juventud? Por mucho que se haya mejorado el marco educativo, en nuestra sociedad hace unos años que falla una cuestión vital, es lo que yo llamo la «transmisión cultural intergeneracional». Recordemos como muchos de nosotros, como mucha gente joven, conocía el folclore o los deportes autóctonos. Nuestros padres nos llevaban al sur de la isla en el coche y escuchábamos Los Sabandeños o Los Gofiones que ponía nuestro padre en el «casete» o la radio. Sólo existían unas pocas cadenas, y veíamos en familia La Luchada o la publicidad de desconexión canaria donde sonaba un timple o incluso un grupo musical canario.

Todo esto contribuía no sólo a que la canariedad estuviera entre la juventud, sino que incluso estuviera de moda. ¿Recuerdan las campañas promocionales del Gobierno de Canarias con canciones como una sobre el mismo mar?, ¿Recuerdan cómo se pusieron de moda esas canciones? ¿Sería posible eso ahora mismo? Lo dudo, y de hecho las campañas institucionales del Día de Canarias pasan sin pena ni gloria, ¿Por qué?, porque nuestros niños y jóvenes están escuchando Spotify o están viendo Tik Tok o Netflix.

Muchos padres y madres hemos claudicado ante el «enganche» de nuestros hijos a través de sus dispositivos audiovisuales. No escuchamos música con ellos, no vemos televisión o cine con ellos. Por supuesto, esto no sólo afecta a la canariedad, sino en general a la transmisión de la cultura.

Los docentes nos encontramos con niños y niñas en el aula que no han visto nunca una película de «romanos» o que no han escuchado en su vida a los Beatles o a Queen. Lo que ocurre es que la identidad canaria, históricamente pendiente de un pequeño hilo, sufre más ante esta contingencia de los tiempos.

Las redes sociales, muy internacionalizadas y crecientemente controladas por la ultraderecha a través de sus bots, contribuyen todavía más a que nuestros jóvenes escuchen antes las loas a Trump y Milei que lo que ocurre en nuestro Parlamento de Canarias.

Por otro lado, nos encontramos con una creciente generación de jóvenes que están generando nuevas vías de identidad canaria exitosa a través de la música (Cruz Cafuné o Bejo), la literatura (Andreu Abreu o Lana Corujo), el arte urbano (Richard Santana o Fran Feo) o la propia reinvención del folclore (Fran Baraja) bastante al margen, por cierto, de los círculos institucionales y educativos.

Claro queda que esta situación global descrita supone un reto formidable para los que creemos en la necesidad de que la identidad canaria tenga su lugar en el mundo, y parte de las posibles soluciones parten de la fusión de lo nuevo y lo viejo de nuestra cultura, y de repente, el pasado fin de semana nos encontramos con un concierto con más de 40.000 personas que representa en parte esa fusión necesaria, y ante este 30 de mayo de 2025, nos golpea el imaginario de forma esperanzadora cuando a través de un artista, Quevedo, salido de las redes sociales y el Spotify, hay muchos jóvenes que se «suben» a nuestra música tradicional a través de Los Gofiones.

Es posible, que nuestra identidad, tenga futuro a caballo de estos nuevos actores de la cultura. Estaremos atentos. Lo que es palpable y evidente para todo el mundo es la inutilidad de las campañas promocionales del Gobierno los 30 de mayo, como la de este año. Feliz Día de Canarias a todos y todas.