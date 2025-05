Breverías 156

Vinos, gastronomía y música / Vinoteca 11:11

Es curioso como cuando nuestros hijos o nietos se hacen mayores nos revelan recuerdos de infancia que los adultos no podíamos ni imaginarnos.

Y no me refiero a trapacerías propias de los niños, como espiar a los progenitores o hurgar en el monedero materno, sino maniobras más sofisticadas.

Por ejemplo se me sinceraban una nieta pequeña y su hermano mayor sobre el chantaje a que era sometida la primera cuando le eran arrebatados sus peluches, que le eran devueltos a la angustiada hermana a cambio de algún favor infantil.

O cuando nos confiesan nuestros hijos como de pequeños se paseaban alegremente por el borde del muro de la finca colindante, en precario equilibro a más de 10 m de altura, incidencia que de haberla observado en directo sin duda hubiera mermado algo nuestra propia esperanza de vida.

*

Me preguntaba un conocido el otro día qué quería decir la palabra «maniqueo». La RAE lo define como una «tendencia a reducir la realidad». Yo lo vulgarizaría tal vez como una propensión a verlo todo en blanco o en negro. Pero lo llamativo del caso era que precisamente el susodicho se caracterizaba entre sus amigos por una visión de la realidad en términos absolutos. O sentía veneración por un escritor determinado, o un odio africano por otro. O basculaba entre la abominación por los tatuajes, y el arrobo por una presencia refinada.

*

En más de una ocasión mis amigos, conocedores de mi servidumbre de pergeñar esta columna todos los jueves, me apuntan algún sucedido, espetándome: «Ahí tienes para un tropezón»

En realidad apenas si suele dar para una «brevería», sobre todo por mi pereza para desarrollar la idea y darle el cuerpo de un «tropezón». ¡Aunque quizás me ufane en demasía al considerar las breverías como posibles viveros de tropezones!

*

Pero ya puestos veamos una de esas admoniciones. Hace escasas jornadas nos reunimos mi mujer y yo con una nieta que estudia en una universidad de los Países Bajos, confluyendo un par de días en Amsterdam. La capital de Holanda tiene sin duda carácter, con su revoltijo vial de carriles de bicicletas, estrechas calles de vehículos y sus 100 km de canales -recalcados por las guías como más extensos que los de Venecia-

Pero al cabo de varias comidas en distintos figones y restaurantes, se ponía de manifiesto la ausencia de platos típicos del país, de una gastronomía propia y original. Al comentarlo con mi nieta, me advierte: «pues escribe un tropezón». No creo que merezca la pena, ni pienso que se le pueda pedir a un pequeño país, que bastante tiene con mantenerse a flote estando gran parte de su territorio bajo el nivel del mar, que encima presuma de algo más que de su queso de bola. Pero bueno, ahí va otra de mis temerarias generalizaciones: en Holanda atibórrense de jacintos y tulipanes, porque en el plano de la cocina autóctona el país no deja de ser un páramo gastronómico.