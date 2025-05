Hasta donde alcanza el malestar / PsicoActiva

La sociedad occidental dispone sobradamente de bienes materiales y espirituales con que satisfacer largamente sus necesidades, y es el caso sin embargo que esa misma bienaventuranza de la que dispone no le satisface, sino que por el contrario le aflige al punto de aceptar su aflicción como un castigo que intempestivamente debe expiar. Por interpretar uno de los aspectos de esta conjetura, atribuyo esa condición psicopatológica de la sociedad occidental al hecho de que atraviesa un cuello de botella de autoinculpación y asunción de culpas que indebidamente se ha echado a la espalda. Al manifestarse, de facto, que no hay tragedia alguna en el mundo que no le venga de balde a su incumbencia.

Lo decisivo de esta cuestión es preguntarse cómo se ha forjado y establecido esta atmosfera de autoinculpación. Por de pronto no es un relato que surge en un plis plas. El caso es que se ha generado esta perspectiva y que a cada episodio se reactiva. Lo perturbador de este enfoque abracadabrante viene motivado y apoyado sobre perjuicios ocasionados por el proceso evolutivo de las sociedades en su devenir, o, según se mire, de colonización.

Lo extraño y patético es que la acumulación de culpa se remonta tan profundamente en el pasado, que, por decirlo de modo sintético, su expiación requiere y exige la negación de su propia existencia. Es decir, su autoaniquilación. Añado, aunque redunde, que tal cosa significa liquidar literalmente todo lo que ha sido y es, hasta reducirlo a la nada. Ni que fuera una operación diseñada por el peor de los enemigos, cualquiera la juzgaría demencial.

Este propósito de autolisis colectivo con que se expresa esa espasmódica exigencia tiene difícil paralelismo. Lo positivo es que la aceptación de este estúpido y descabellado reto de observancia resulta impracticable. Primero, porque debe contar con la anuencia y la aceptación de los ciudadanos que posiblemente no están por la labor. Lo cual nos hace preguntarnos qué extravío anida en el fondo de una civilización que se penaliza de ese modo en el supuesto de que se llevase a cabo, cuando, por otro lado, no debe descartarse en absoluto que, en el fondo, de lo que verdaderamente se trata sea una maniobra disolvente orquestada por sus enemigos. Cuesta creer que tal programa de disolución forma parte de la misma comunidad política. Sin embargo, lo es. No recuerdo semejante encomienda a cultura alguna con tan exigentes y delirantes cometidos, pues que, de mero suponerlo, cancela el asomo de racionalidad que le es propia a una comunidad.

A la vista está que a ninguna otra cultura parece exigírsele semejante penalización. El mundo occidental, por preponderante que haya sido y sea su influencia no resulta ser sino una cultura entre otras. Y moralmente debe observar la asunción de sus responsabilidades, pero no inmolarse al punto enfermizo de propiciar su propia defunción. La humanidad occidental no es sino una cultura entre otras, como lo han sido las que seguramente yacen hundidas en los océanos o bajo el manto de la tierra. Lo que se desvela a través de la elaboración de este desiderátum son las costuras de una deformación intencional de su validez cultural.

Freud esclareció el malestar de la cultura, aunque me temo que el malestar de la cultura a la que se refería Freud era otra cosa, algo diferente al sentido que se otorga ahora a la astenia mental que padece o dice padecer la sociedad occidental. La fatiga mental a la que nos referimos va más allá. Pareciera que antes que discernimiento y superación paliativa del malestar, dibujando contornos y desentrañando sus mecanismos internos, el estado en que está atrapada la cultura occidental y a la cual nos referimos supone un paso adentro en la niebla. Antes que un alegato reparador profundiza y reivindica su agotamiento. En cualquier caso, considero que lo que quiera que constituye la existencia humana, la misma existencia conlleva un dilema y que, como todos los dilemas, ofrece salidas que no siempre son satisfactorias ni coincidentes con nuestros deseos. Eso es lo que tiene la realidad, que se presenta con la frescura de sus propios límites.