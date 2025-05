El exministro José Luis Ábalos en la comisión de investigación del Parlamento de Canarias. / Arturo Jiménez

Juan Belmonte, torero irrepetible, fue muchos años uno de los personajes más mediáticos de España. Pasó la Guerra Civil y uno de sus banderilleros fue nombrado gobernador civil de Huelva. Preguntado don Juan cómo podía ser esto posible contestó, pos …. en… endegenerando. Para nada era iletrado, Valle Inclán, con quien compartía tertulia le dijo en cierta ocasión que para ser perfecto debía morir en la plaza y Belmonte, lleno de sabiduría, le contestó, don Ramón, se hará lo que se pueda.

Hoy observamos que en los partidos políticos y en el mundo de la corrupción Juan Belmonte repetiría su ocurrencia. De qué materia están hechos los liderazgos políticos y la corrupción. Debemos bucear en Shakespeare y en la Tempestad cuando escribía a cuento de la materia de la que están hechos los sueños. Decía Shakespeare que «estamos hechos de la materia de nuestros sueños» y quizá tenga razón. Nuestros sueños señalan el futuro, los sueños son nuestra brújula y el cuaderno de bitácora de nuestra ambición. La corrupción está hecha de indecisión y suspenso de forma que deja al público entre la certidumbre y la conjetura. Tienen igual materia que los sueños según Shakespeare.

La vida orgánica de los partidos es solo un viaje al otro lado de la inteligencia. Los partidos políticos simplemente han vuelto la mirada hacia dentro, hacia la militancia interesada y al prescindir de lo que hay afuera solo ofrecen endogamia, sectarismo mediocridad y vulgaridad. Como prescinden de la creatividad de la sociedad civil viven ensimismados y polarizados. Cómo pudo ser Ábalos lo que fue, la mano derecha del presidente, y estar en el alma de la que hoy es vicepresidenta, pues endegenerando. Cómo pudo llegar Sánchez a presidente, pues a golpe de elecciones primarias y endegenerando. Cómo puede ser presidente de la autonomía de Valencia el tal Mazón, que además gobierna con Vox cuya gente dice las barbaridades que dice, la última un tal Espinosa, con cara de poco espabilado, que afirma que el PSOE fue siempre criminal. En Canarias para no obligar al lector a ver de lejos, observen a los líderes del Partido Socialista o del Partido Popular. Se han pasado al otro lado de la inteligencia. La cultura y la formación es de pijos y desconocen que la condición de culto e inculto está separada por un barranco del tamaño de lo que separa la vida y la muerte.

Oigo como una radio se pasa tres horas escrutando a Sánchez por el caso de Air Europa. Dicen que los Hidalgo estaban desesperados y llamaron a Begoña y que después de esta llamada se le prestó mucho dinero a Air Europa. No se la acusa de nada, se la acusa tan solo de ser sospechosa de poder haberlo hecho. Buscan donde no hay. Una cacería tras el rastro de una sombra. Hay algunas personas que tienen el dudoso privilegio de conocer algo de la historia de la corrupción cercana. Los jueces al parecer ni lo olieron. La corrupción con letra grande es de caza mayor, a veces venados de muchas puntas y los jueces vienen tirando a aves de corral. Es normal si no es patente y no se denuncia. Es conocido que se ha aplicado el precepto vigente hace siglos en Esparta, robar no se reputaba deshonesto si nadie lo descubre. El doctor Johnson decía de un conocido, su esposa bajo la coartada de tener una casa de lenocinio es receptora de mercancía robada. Casi nada no existe en inglés existe poco o nada. Pues poco o nada sabe el público de lo acontecido sotto tavole.

El juez Peinado interroga al ministro Bolaños y este sonríe, pero el juez le espeta por su sonrisa, sonrío por la forma del interrogatorio, contesta el ministro. Pero el interrogatorio no era materia de sonrisa, era motivo de risa. No es que fuera Bolaño un quokka, ese marsupial que sonríe todo el tiempo, es que lo suyo es para morirse de risa, señoría. La experiencia es la forma como nombramos a nuestra suma pasada de errores. Ese juez a punto de jubilarse está lleno de experiencia. Endegenerando. La verdad pierde el culo por abandonarle. Acabo de saber que la Audiencia le ha quitado de las manos el caso de Air Europa porque después quiere investigar la razón por la cual Moisés tardó cuarenta años en llegar a la tierra prometida.

España no está tan mal, Trump va al Golfo Pérsico después de que sus hijos desbrozan el terreno en busca de negocios para su familia y saluda al presidente de Siria, antes un líder de Al Qaeda. Así luce la mayor democracia del planeta. Pese a lo dicho también pienso que la mujer del presidente no puede estar por ahí pidiendo dinero por justa o razonable que sea la causa.

Con esto he tratado de responder a una pregunta de siempre de la gente, por qué nos gobiernan esos y no otros con más quilates y preparación y por qué son esas aves pequeñas las investigadas por corrupción y no otros venados de veinte puntas. La contestación está en la materia de la que están hechos esos sueños. Resta un asunto que resolver, ni mucho menos todos los políticos son de dudosa condición. La inmensa mayoría son de recto proceder. Son honrados.

En fin, los árboles no nos dejan ver el bosque porque proyectan tantas sombras que hacen difícil escrutar lo que en el bosque acontece. Allí demasiadas sombras apenas nos dejan ver quiénes son en realidad nuestros gobernantes y cómo actúan según el recto proceder.

Y qué dice la gente, ese público soberano. Pues dice lo que ya dijo Oscar Wilde, que la vida es demasiado importante para tomarla en serio.