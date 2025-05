No tienen límite y les importa un carajo que se note. Unas horas después de la última desgracia registrada en La Restinga – cuando vuelca un cayuco a tres metros del muelle y mueren ahogadas siete migrantes – el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, profirió severamente: “Después de estas muertes el PP debe reflexionar”. Quedé conmocionado. En la larga, espesa y frustrante conversación pública alrededor del fenómeno migratorio es una de las frases más canallescas que he escuchado. Es, también, la demostración de que un hombre que un día fue un sujeto normal y corriente, y que suele mostrarse comedido y afable, puede soltar cualquier cosa cuando se aclimata a un ecosistema de poder. Si usted regresa con estas intervenciones a la política canaria, señor ministro, hubiera sido mejor que prolongara su baja.

¿Sobre qué debe reflexionar el PP que no deban reflexionar los grandes partidos? ¿Quién gobierna en este país y, por tanto, es responsable del control de fronteras y de la asistencia en el mar? Es el PSOE. Y ya basta. Ya basta que en esto, como en todo, la responsabilidad del Gobierno socialista se transmute, en cualquier situación crítica, en la culpa del PP, de la derechaylaultraderecha, de la fachosfera y las terminales mediáticas, de la conspiración y la cacería, de los saboteadores de las líneas de tren de los que nunca más se supo, de jueces golpistas y periodistas putrefactos y demás miserias del relato monclovita, la tensión interesada y la confrontación militante. A ver, Torres, haga usted el favor de aclararlo. ¿Sobre qué debe reflexionar el PP? ¿Está intentado usted insinuar que el Partido Popular tiene una responsabilidad directa o indirecta en estas muertes? ¿Por qué?

¿Es el PP el que se muestra como un miserable roñica a la hora de contribuir económicamente al mantenimiento de los menores extranjeros acogidos en Canarias o es su Gobierno? Corresponde a su Gobierno contribuir sustancialmente a la mejora de las dotaciones de salvamento y rescate marítimo. Ni los medios ni el personal son suficientes, y eso se le ha transmitido a su Gobierno hace muchos meses. (También el ente público Puertos Canarios debería diseñar un punto de atraque para los cayucos para reducir los riesgos y facilitar un desembarco ordenado). Corresponde a su Gobierno colaborar con el Gobierno autonómico para mejorar la dotación hospitalaria a fin de ampliar el personal médico; la Bajada de la Virgen está a la vuelta de la esquina, con la asistencia de miles de personas provenientes de otras islas, y ustedes, señor Torres, no se han interesado para nada. Corresponde a su Gobierno exigir con más fuerza y determinación una reforma imprescindible de la estrategia migratoria de la Unión Europea. Y, sin embargo, siguen mareando la perdiz. El PSOE es tan responsable como el PP de que el procedimiento para redistribuir a la mayoría de los menores no acompañados en varias comunidades autónomas esté paralizado. La ministra de Infancia muestra una infinita pachorra. Pero la mayor prueba de que ustedes ni están, ni se les espera, está en su obscena negativa a obedecer el auto del Tribunal Supremo de pasado 25 de marzo, que les concedía un plazo de diez días para activar la concesión de asilo a más de 1.200 menores. El Supremo ha dejado claro que deberían ser integrados en el sistema estatal de acogida de solicitantes de asilo. Anteayer se celebró una vista y los argumentos de los representantes del Gobierno central oscilaron entre lo repugnante y lo ridículo. Simplemente no tienen intención de asumir su responsabilidad institucional. Que se queden en Canarias para siempre. La insolidaridad y el incumplimiento de la normativa legal como principios de actuación básico. Caiga quien caiga. Sufra quien sufra. Ahóguese quien se ahogue. n