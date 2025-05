Maxi Iglesias no es Abdoulie Bah

Abdoulie Bah. / LP/DLP

Llamamos conducta al conjunto de respuestas que tiene un ser vivo fruto de la interacción con su contexto. Como este espacio es un estímulo nuevo para mí, opto, sin libertad alguna, por decir que ahora los actores son escritores. Antes se conformaban con hacer de Barton Fink, Joe Gillis o alguno de los Thomas Wolfe, no obstante, ahora escriben. Lo que no saben Maxi Iglesias y Carolina Yuste es que la escritura es una profesión de riesgo. Si no que se lo pregunten al escritor Robert Walser, que pasó los últimos veintitrés años de su vida ingresado en un manicomio de Herisau. Así que leedme, mientras mi conducta os lo permita.

Maxi Iglesias no solo es un actor que acaba de publicar Horizonte Artificial en Roca editorial, también es piloto, o eso dijo en tu programa favorito. Imaginad, se me ocurre, que, de tanta escritura, cambios de presión y altura, termina por creerse Dios –una psicosis muy común– en mitad de un aeropuerto como el de Gran Canaria. No hay libertad, ni percepción de realidad, solo respiraciones nerviosas y miradas de pánico. ¿Confirmaría su sospecha, tras verse blanco, puro y perforadas las extremidades?

¿Aunque no le disparasen a matar, y no pudiera tocar el cielo, sabría que es Dios?

No sé qué se rompió en Abdoulie Bah y, sin embargo, pienso en la presión a la que estuvo sometido. En los cambios de contexto, desde el viaje migratorio hasta el desamparo absoluto. En la desesperación que tuvo que sentir para echarse a caminar por una autovía. No estoy aquí para juzgar la intervención policial, pero me pregunto qué tipo de estímulo puede provocar una respuesta de cinco disparos y si fue respuesta o conducta. ¿Se responde diferente cuando el supuesto agresor no es blanco, ni puro?

¿Habría manifestaciones, y tantos comentarios de odio, si el joven tuviera a alguien que se plantara y gritara con él no?

Me viene a la mente el inicio de la película Infiltrados, de Martin Scorsese. Cuando Jack Nicholson (Frank Costello), que por aquel entonces no era escritor, dice lo siguiente: «No quiero verme condicionado por mi entorno, quiero que mi entorno se vea condicionado por mí» y, tras la cita de El retrato del artista adolescente, de James Joyce, termina su monólogo planteando una cuestión con la que yo voy a terminar el mío:

«Cuando tenía tu edad me decían puedes ser poli o delincuente, hoy lo que yo digo es esto: cuando tienes delante una pistola cargada, ¿cuál es la diferencia?»