Una pobreza próspera y confusa

A mí, desde jovencito, me han horrorizado las preguntas sobre las identidades colectivas. Por ejemplo, la entontecedora pregunta sobre lo que es Canarias, que aunque atenuada, se sigue repitiendo desde los años setenta. Este esencialismo identitario es una paparruchada que resultaba disculpable hace medio siglo – con cumbres de la cursilería redentora como Natura y cultura o la Psicología del hombre canario de Manuel Alemán – pero hoy se me antoja vergonzosa. Es el error (también epistémico) que definía la identidad “como un combate” de naturaleza política. Las ciencias sociales no definen y esculpen identidades, sino que analizan y relacionan los elementos de las dinámicas histórico-culturales.

Así que en todo caso lo preocupante no es que los canarios ignoren eso que son según Fulanito o Perenganito, sino que desconocen cómo se han fabricado y formateado las identidades en liza en Canarias, que han mutado rápidamente desde el posfranquismo hasta hoy. Porque para la inmensa mayoría la historia de estas islas solo tiene tres hitos: los guanches, la guerra civil y la dictadura y la experiencia autonómica. Más interesante – y necesario -- es estudiar la estructuras culturales en sus relaciones con la vida social y sus instituciones, la actividad económica y las estructuras de poder, y por fortuna ya tenemos gente metidas en esas harinas, guste más o menos, mucho o poco, su producción teórica (o aun especulativa).

Más preocupante que los canarios ignoren su rostro auténtico, esa sábana santa que se supone guarda y oculta al mismo tiempo el alma de su identidad, es nuestro poco conocimiento de la realidad económica de las islas. Una de las fantasmagorías más sorprendente que ha terminado por ser ampliamente compartida es que Canarias es rica, casi fabulosamente rica, pero una minoría se lucra obscenamente mientras la mayoría apenas puede sobrevivir. Es una estupidez. Canarias no es rica. ¿Cómo va a ser rico un país que no cuenta con recursos naturales relevantes, cuya sufrida industria apenas aporta un raquítico 10% al PIB, con una inversión en I+D+i ridícula, con una capacidad tecnológica muy limitada, con una productividad cochambrosa?

En las islas son de aplicación las palabras que John Muller dedicó a la economía española en un reciente artículo en El Mundo: “No es que unos pocos ganen mucho y muchos poco; es que demasiados ganan muy poco y muy pocos ganan bien”. Estamos viviendo unos años de prosperidad económica desde que superamos la pandemia de 2020. Pero es una prosperidad que no se refleja en un bienestar mayoritario, que reactive el ascensor social, que recomponga la confianza colectiva. No puede serlo porque estamos instalados en una mediocridad estructural de la que es casi imposible salir.

En absoluto se trata de demonizar el turismo. Sería suicida. Pero el turismo –aun hoy—nos sirve para comer, pero no hemos conseguido que sea una palanca de desarrollo que alimente una prosperidad sólida, solvente, que crezca para extenderse por otras áreas de negocio. Los costes ecológicos, medioambientales y paisajísticos de su masificación comienzan a ser demasiado onerosos y tienden a cronificar externalidades negativas. Incluso las cifras mondas y lirondas son asombrosas.

Con casi 18 millones de turistas en el año 2024, el sector generó unos ingresos de 24.000 millones de euros, pero entre el 33% y el 55% de esa cantidad –depende de la fuente – no se quedan en Canarias. Si admitimos que el 50% se queda aquí – hay cadenas hoteleras que no siquiera tributan en las islas – los ingresos restantes apenas lograrían cubrir el gasto y la inversión consignados en los actuales presupuestos generales de la Comunidad autónoma. No. No somos un país rico y para enfrenarnos a este problema no basta voluntad política, sino inteligencia, estrategia, dos o tres generaciones y unidad política y social.