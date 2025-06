La lámpara maravillosa

Lo de bajar el IRPF a los canarios no es una ocurrencia nueva. Lo han propuesto Manrique de Lara y Antonio Salazar en la comisión sobre la reforma del REF en el Parlamento de Canarias, pero incluso formó parte de una adenda al programa del PP en los años noventa, defendida con fugaz ardor por José Miguel Bravo de Laguna. Recuerdo incluso que el entonces dirigente conservador empleaba argumentalmente la misma observación: en Canarias la clase media es pequeña y muy débil. Y tanto. La mayoría de los isleños que se perciben como de clase media no lo son. Creen que son de clase media porque comen o mandan a pedir una pizza los fines de semana, pagan Neflixt, pueden adquirir diez bragas al precio de cinco en el Primark y se trasladan en un coche que parece un batiscafo de metacrilato comprado en 35 mensualidades. Esa clase media imaginaria está perpetuamente en el filo de la navaja: si uno de los miembros de la pareja se queda sin empleo o muere el abuelo y desaparece su pensión, si es repentinamente urgente comprar unas gafas o si le suben el alquiler la realidad se impone brutalmente. Capacidad de ahorro, ninguna. En realidad son pobres, pobres sin solemnidad, a los que en muchos casos les sale la declaración de la renta negativa y otras pegan 300, 400, 500 euros, y abonan la pequeña puñalada en dos pasos, como con infinita generosidad permite la Agencia Tributaria, que Dios guarde muchos años. Los muy pobres, los desempleados de larga duración y la menesterosa clase media baja suponen casi dos tercios de los ciudadanos canarios. Una fuente académica cifraba al principio de esta década que solo un 3,8% de los contribuyentes canarios cobraba por encima de los 60.000 euros al año.

No consigo entender cómo una rebaja del IRPF aumentará sustancial y establemente las clases medias del país. El pasado año el número de declaraciones de la renta negativa llegó a 773.657, mientras que unas 200.000 resultaron positivas, un incremento del 10% debido al aumento del salario mínimo interprofesional (una pequeña ficción regalo del Gobierno fiscal casi reducida a polvo por la inflación y el IRPF). Las declaraciones negativas multiplican por más de tres las declaraciones positivas. ¿Se propone rebajar más el tramo de hasta 20.000 euros anuales? ¿Devolver más dinero y a más contribuyentes? ¿Cuánto? ¿Devolver (digamos) 1.500 euros anuales a esos dos tercios de los ciudadanos los transformarían en una clase media real y estable? ¿De veras? ¿Con 130 euros más al mes? ¿O quizás se pretende una rebaja fiscal en todos los tramos, que básicamente beneficiaria a lo que podría llamarse (con un pelín de imaginación) clase media alta canaria?

Está la cuestión, por supuesto, de quién asumiría ese gasto fiscal. Obviamente solo podría ser el Gobierno español. Por desgracia, se me antoja que no estamos en un momento especialmente proclive para esperarlo. La única operación fiscal de gran calado en la que está comprometido el presidente Pedro Sánchez y su equipo consiste en negociar y aprobar con los independentistas de Junts y ERC lo que se ha llamado el cupo catalán: todo un golpe de gracia a la estructura fiscal del Estado español y la ruptura definitiva de los principios constitucionales de igualdad ante la ley y solidaridad interterritorial. Yo tengo un gran respeto por la experiencia empresarial de Agustín Manrique de Lara y por la capacidad analítica de Antonio Salazar, pero creo, sinceramente, que este asunto no es más que una beatífica monserga en el terreno de lo políticamente correcto. Lo imprescindible es articular políticas económicas con el concurso de la sociedad civil, lo opinable es fantasear con los impuestos y los gravámenes que nos gustan o disgustan. El REF no es la lámpara de Aladino que basta con frotar y refrotar para obtener soluciones a los problemas y limitaciones estructurales de la economía de Canarias.