La partitura de los corruptos

Ábalos comparece en la comisión de investigación / Arturo Jiménez

¿A qué suena la corrupción? Porque la letra ya la conocemos, nos la ofrecen a diario los informativos, pero no así la partitura. Y si existe una composición universal para los corruptos, ¿quién la escribió? En el presente, intentaré dar respuesta a estos interrogantes. Ojalá hubiera oportunidad para una audiocolumna como la que propongo y, a falta de ella, les invito a participar de la imaginación que, desgraciadamente, con tantas pantallas a nuestro alrededor, cada vez está más arrinconada.

Los teóricos del mal y, por ende, de la corrupción y sus manejos han estado en el norte, en los países gélidos, ajenos a la acción del astro rey. Sin embargo, los auténticos magos del trinque, la picaresca y el abuso están en el sur, en las naciones en las que el calor incita al esperpento, el escándalo o la golfería, e incluso los celebran. Podríamos situar en Alemania la patria de la teoría y en España, en seria competencia con Grecia e Italia, la tierra de la práctica, sutil o desatada, según sea el caso, del corrupto. Los teutones han llegado a la cima con sus sistemáticas doctrinales sobre la delincuencia, pero es que entre los españoles hemos rizado el rizo de las malas artes. Qué les voy a decir que no sepan y aparezca en las portadas de los principales periódicos.

El mejor compositor de la música de los corruptos fue Friedrich Nietzsche. Dicho así hasta asusta, aunque todo tiene su explicación. Él fue el que habló y definió al superhombre y las fases por las que debía pasar para llegar encarnar a la voluntad de poder. Un concepto que ya figura por méritos propios en los libros de historia de la filosofía y, por ello, nadie lo pone en conexión con la corrupción. No obstante, la relación salta a la vista si, a su vez, cruzamos las notas del alemán acerca del socialismo con las etapas del superhombre descritas en Así habló Zaratustra (1883-1884). Nietzsche concluyó que «el socialismo puede servir para enseñar de manera explícita y brutal el peligro» del poder político.

¿Y si el socialista quiere aspirar a más, a crear una moralidad distinta a la tradicional? Pues, debe transitar por el camino del profeta, escuchar la música que le brinda el «loco de Röcken». La primera fase es la del «camello», aceptando la pesada carga progresista, la resignación a los ideales de la mediocridad. Es una etapa dura, de puro silencio y conformismo. La segunda está representada por el «león», el hombre entregado a la lucha y la furia, el tiempo de la ira y la conquista de un lugar en el mundo. Por fin, la tercera es la del «niño», que jugando crea una nueva moral, la del líder que todo lo desea y al que nada se le niega.

¿No les suena la partitura? Por favor, no me digan que el oído no les pone en la pista. Escuchen las notas, acompañen al flautista de Nietzsche. Es la música del Tito Berni, la del Mediador, la recordada de los ERE en Andalucía y, por supuesto, la del cortador de troncos, pero, sobre todo, la de un «socialista» que quiso emular al profeta de la montaña. Cumplió a rajatabla con la travesía nietzscheana, a su modo claro, para llegar a coronar una vida. Arrostró las penurias del creyente, ingenuo y honesto, de la patraña progre. Luchó contra la casta del partido y emprendió una reconquista ideológica embarcado en un pequeño turismo acompañado de unos cuantos amiguetes que le condujo por toda España y, ya de ministro plenipotenciario, la luz del sol le iluminó, animándole a jugar con las arcas del Estado en recta aplicación del ideal de la cosmética política implantado por la marca parisina L’Oreal: «Porque yo lo valgo»

Díganme si no hay música en el relato vital de José Luis Ábalos y compañía. Una partitura que interpretan con obediencia prusiana, como lo era Nietzsche, pero vivida a la española, en una letra que evoca al mismísimo Valle-Inclán. Aun así, y después de todo, identificar a la troupe presuntamente corrupta con la categoría del superhombre duele al alma y a la razón. De ahí, que rebaje la condición a la de simples hombrecillos de fortuna, aunque porten una rosa en el ojal. ¡Cuánto nos quedará todavía por escuchar!