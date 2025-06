Lo bonito de la vida

Una niña habla con su abuela mientras realizan la compra en un supermercado. / Zowy Voeten

Llevo dos semanas algo intensa en mis columnas, pero claro, si el mundo está como está, y la gente hace lo que hace, y yo necesito material para escribir… pues bueno, que una cosa lleva a la otra. Sin embargo, hasta yo me aburro de tanta hostilidad y, cuando eso sucede, la vida me muestra que también ocurren cosas bonitas, aunque muchas veces pasen desapercibidas. Estoy tomándome el café como siempre, en el lugar de siempre. La mesa de al lado la ocupa una señora de aproximadamente ochenta años, con sus dos nietas, una de quince y otra de más o menos siete. Sé que son sus nietas porque la pequeña la llama constantemente "abuela." La adolescente, en cambio, está ensimismada en su teléfono móvil y solo levanta la cabeza para contestar sí y no: "Sí" a la coca cola y "No" al queso en el sándwich mixto. Un mixto sin queso no es un mixto, pensé. Cuando la camarera les tomó la comanda y se alejó, la nieta pequeña, con la cara apoyada en la palma de las manos, los pies balanceándose entre la silla y el suelo, y algún hueco en la encía que delataba la visita del ratoncito Pérez, le dijo: "Abuela, cuéntame más cosas de cómo era la vida antes." La adolescente levantó la mirada de la pantalla, bufó y exclamó: "Mira que eres pesada, la vida antes era un asco." La señora, acostumbrada a las salidas de tono de su nieta mayor y conocedora de que hablaban las hormonas y no ella, suspiró, le acarició la cabeza a la menor y empezó su relato: "Pues antes no teníamos de esas cosas" -señaló el teléfono- "teníamos un teléfono fijo en casa, no en muchas, dependía del nivel económico, y se usaba solo para emergencias. Íbamos al colegio, pero a veces, nuestros padres nos sacaban de la escuela porque teníamos que trabajar y a las mujeres nos educaban para casarnos y ser buenas esposas. ¡Ah!, y jugábamos con muñecas de trapo que cosíamos nosotras mismas." La nieta de siete años la miraba con orgullo y la de quince, aunque intentaba disimular, seguía el relato de su yaya por el rabillo del ojo. "¿Y eras feliz?", preguntó la pequeña. Aquella pregunta me sorprendió y me hizo reír. Las tres me miraron y yo les devolví una sonrisa avergonzada. Me habían pillado en falta, escuchando conversaciones ajenas. Seguí a lo mío, que tendría que haber sido leer el periódico y no el relato de vida de la señora, pero necesitaba escuchar la respuesta a esa pregunta tanto como la niña sin paletas. "De alguna forma sí. Pasamos necesidades, pero no hambre. Mis padres, tus bisabuelos, nos querían mucho y pude elegir al hombre con el que casarme: tu abuelo." En ese instante se despertó la curiosidad de la nieta adolescente, "¿Eso significa que había mujeres que se casaban con hombres que no les gustaban?" La anciana soltó una carcajada y yo también. Otra vez me miraron y yo metí la cabeza en el titular de un tipo que atracó una dulcería en el barrio de Schamann. Debería haberme ido con la poca vergüenza que me quedaba, pero no lo hice. La mujer volvió a suspirar: "Mira, les voy a contar un secreto", las niñas se alongaron más a la mesa intentando acercarse mucho a su abuela y quizá, evitando así, que yo siguiera atenta al chisme, "¿Se acuerdan de Pino? La vecina que venía a beber café a mi casa a las cinco cada tarde", las dos niñas asintieron, "Ella estaba enamorada de Manolo, que era republicano, pero su padre, era nacionalista y le prohibió que estuviera moceando con él. Al final se casó con un nacionalista como su padre, pero siempre mantuvo a Manolo en su corazón." La niña pequeña se llevó las manos a la boca, aunque no entendía el trasfondo de lo que acababa de contar su abuela. En cambio, la adolescente, que ya estaba en edad de gustarle algún chico, soltó el teléfono, miró a su abuela con admiración y le dijo: "Cuéntanos más." Yo entendí que era el momento de irme, ya había escuchado suficiente. Pensé en mi abuela, ojalá la hubiese podido disfrutar más. Pagué y me alejé de aquella pequeña isla en medio del mar de mi cafetería de siempre.