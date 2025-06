Paraíso Perdido

Deslocado, de NAPA / La Provincia

Dejé de coger la guagua el día que nadie cedió ante una señora con bolsas de la compra. Ahora, voy al trabajo en el coche de mi pareja y, cuando pienso que me voy a matar en uno de los túneles de la GC-1, acaricio la madera del ambientador. Esto está escrito con dedos que huelen a esencia de frutos rojos.

Había visto una foto de mi abuela, que tiene alzheimer, vestida con una ropa tradicional canaria que no eligió ponerse y, aunque la infantilización de los residentes con enfermedades neurodegenerativas me parecía un tema interesante a desarrollar, me pareció más oportuno escribir sobre nuestro "Mickey Mouse".

Hay muchos retratos de Dino. En las bolsas de la compra, en los centros comerciales, visibles desde la Avenida Marítima o la Carretera General del Norte, en televisión, en furgones de reparto y quién sabe si en este mismo diario. Casi desde cualquier punto geográfico de la ciudad, si la buscas, podrías encontrarte con una de ellas. Ya lo dijo Augusto Monterroso en el más famoso de sus microrrelatos: "Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí".

Me hice una lista de reproducción con dos canciones de Eurovisión: Deslocado, de NAPA y Volevo essere un duro, de Lucio Corsi. La primera habla del desarraigo, de la inadaptación que sufre un isleño fuera de su tierra. La segunda, de que la fortaleza reside en el reconocimiento de la fragilidad.

Mientras escribo no he podido parar de darle vueltas a la idea de que ninguna de estas ganó el festival porque la canción perfecta es una mezcla de ambas. Esta columna, también propone esa simbiosis.

¿Qué pasa cuando te sientes excluido en tu propia tierra? ¿Los que estamos tan solos que nos dan igual las costumbres, el folclore y las fiestas populares? Los que dormimos con los gatos, sonreímos a las palomas y aceptamos cucarachas por mascota.

¿Somos canarios si no sentimos nada por la tierra? ¿Los que solo recibimos sonrisas de un dinosaurio? Si celebrar es compartir, ¿qué pasa con los que no tienen con quién compartir? ¿Y si no tengo conocidos con los que criticar esta columna?

Hay una estrofa de la canción Deslocado, que dice lo siguiente: Mãe, olha a janela/Que eu tô a chegar à casa /Que eu tô a chegar à casa/Que eu tô a chegar à casa. (Madre, mira por la ventana/ porque estoy llegando a casa/que ya estoy llegando a casa/que ya estoy llegando a casa). Se me ocurre que la nostalgia y la celebración de la tierra es para los que no están solos. He visto gente tocar el cielo y hundirse en las profundidades, sentados en bordillos de aceras que se desintegran, a drogadictos que zigzaguean por terrazas y prostitutas que buscan, semidesnudas, la luz verde de un taxi. He visto a gente perder el paraíso en la orilla y me pregunto si antes de ahogarse la vieron, la cara del dinosaurio que sonríe a los excluidos del paraíso.