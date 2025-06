La Virgen del Pino contempla el Sur de Gran Canaria

Bajada Virgen del Pino: Eucaristía en San Rafael, Santa Lucía / La Provincia

Bienvenida a Vecindario, Virgen del Pino. Bienvenida a nuestros pueblos del sur de Gran Canaria.

En estos días he mirado a un lado y a otro de estos pueblos del Sur para intentar descubrir lo que nuestra patrona va a contemplar y está contemplando ya en su primera visita "oficial" al municipio de Santa Lucía. Digo oficial porque estoy seguro de que ella, sin necesitar la imagen, ha contemplado siempre con cariño estas tierras sedientas y agradecidas. Y no vamos a ocultarle a ella nuestra realidad. No vamos a imitar lo que se hacía con los antiguos ministros: poner vallas para que, desde la carretera, no se viera el chabolismo, las cuarterías y la pobreza. Queremos, Virgen del Pino, que lo veas todo. Que veas estos pueblos, a esta gente, estas comunidades tal y como son, tal como somos. Lo bueno y lo malo.

Has atravesado los municipios de Ingenio y Agüimes y nuestro barranco de Guayadeque. Y has escuchado el viento y las canciones de alegría y también los lamentos.

Te asomarás a lo alto de Sardina para descubrir el sur con sus playas, los hoteles, los trabajadores y trabajadoras de San Bartolomé o de Mogán. Verás incluso Arguineguín, lugar de entrada de muchos que huyen del hambre y de la guerra. Qué importante sentir tu mirada cariñosa.

Recordarás, sin duda, María, cuando saliste de tu casa para acompañar a los novios de Caná que te necesitaban y apurar a Jesús para que hiciera el milagro que todos los novios y novias recuerdan y necesitan.

Ahora también. Has salido de tu "sitio de confort" en el camarín de Teror para venir aquí y encontrarte con unas tierras áridas que tanto trabajo han dado y pueden dar. Para encontrarte con familias canarias y familias llegadas de otros mundos en busca de una vida digna. El templo de San Rafael está hoy lleno de banderas representando a los muchos países que pueblan estos lugares que estás visitando.

Quiero que veas, María, los esfuerzos de tanta gente en nuestras parroquias, en los colegios, en los lugares de trabajo y ayuntamientos, intentando que la bondad y la fe y la alegría y la paz crezcan mucho más que las injusticias, el racismo o el desprecio a los demás. Seguimos necesitando que tu Hijo convierta el agua en vino, en solidaridad, en respeto. Lo necesitamos.

Muchas veces los que trabajamos en anunciar a Jesús como catequistas, sacerdotes o animadores parroquiales nos quejamos de que somos pocos, de que no sabemos transmitir ilusión a los jóvenes. De que nuestros esfuerzos no son compensados suficientemente.

Pienso que vienes a eso, María. Vienes a despertarnos, a animarnos, a felicitarnos por lo que estamos haciendo bien. Vienes a darnos fuerza y ánimo en nuestras luchas y dificultades.

Por eso sigo mirando estas tierras del Sur, sigo contemplando estos paisajes y estas personas con las que te estás encontrando, estas parroquias y estos grupos, Virgen del Pino. Necesitábamos tu presencia y ya estás aquí. Y nos has traído la alegría de una Madre que visita a sus hijos e hijas. Y es que necesitamos que vuelvas a decirle a Jesús:

-No tienen vino. Son pocos, pero son buenos. Convierte sus penas, sus trabajos, sus cansancios, en el mejor de los vinos.

Y estamos seguros de que será así.

Gracias, Virgen del Pino por visitarnos.